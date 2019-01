Morre Colera, radialista e proprietário da Rádio Clube

Faleceu nesta sexta-feira (4) aos 86 anos, o radialista e proprietário da Rádio Clube Ararense João Franchozza, mais conhecido Colera. Ele é um dos...

Compartilhe em suas redes sociais!

Faleceu nesta sexta-feira (4) aos 86 anos, o radialista e proprietário da Rádio Clube Ararense João Franchozza, mais conhecido Colera. Ele é um dos mais conhecidos comunicadores do rádio de Araras.

Colera era natural da cidade de Leme e iniciou sua carreira profissional em Araras aos 25 anos, na década de 50. Era casado com Maria Terezinha Franchozza, com quem teve três filhos.

O corpo do radialista será sepultado nesta sexta-feira (04/01) às 18h no Cemitério Municipal de Araras.

Anos de história

João Franchozza, mais conhecido como Colera, nasceu na cidade de Leme em 23 de junho de 1931, filho de Emílio Franchozza e Elisa Sbrissa Franchozza, e mudou-se para Araras no ano de 1956. Colera era casado com Maria Terezinha Franchozza, tem três filhos Fernanda, Marcelo e Meire e duas netas, Ana Elisa e Barbara.

Em Araras, João iniciou a vida profissional trabalhando como chapeiro no restaurante “Night & Day”, época onde aprendeu a datilografia e passou a utilizar a máquina de escrever. Seu próximo emprego foi como instalador de linhas telefônicas na Companhia Telefônica Ararense, onde atuou de 1960 a 1966, período esse em que começou a se apresentar na rádio, ainda com o objetivo de somente cantar.

Em 1961, Colêra foi contratado para apresentar um programa político na rádio que tinha duração de meia hora, e era pra ser por um período de seis meses, no entanto, acabou ficando com o programa ao findar do contrato.

A partir desse programa, Colera passou para vários outros, praticamente morando na rádio. Assim largou o emprego na companhia telefônica para se dedicar ao trabalho na rádio. Em todos os horários e programas Colera era campeão de audiência, refletida nas inúmeras cartas que chegavam a emissora.

Com a popularidade obtida nas rádios, Colera e outros parceiros eram convidados a se apresentar em outras cidades, possibilitando ao radialista mostrar seu talento como cantor e também compositor.

Em 1978, já consagrado como grande comunicador Colera comprou a Rádio Clube Ararense AM, onde desde então passou a realizar investimentos para modernizar cada dia mais a emissora, que passou a ter sede própria na Avenida Washington Luiz, possibilitando assim a ampliação da grade de programas e também geração de vários empregos.

Colera estava no ar há mais de 50 anos, sempre com grande audiência e muitos patrocinadores. Sua voz era sem dúvida a mais conhecida de Araras e ele mantinha sua dedicação como empresário e comunicador até os dias atuais.