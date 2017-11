Moradores do Parque das Árvores reclamam de prejuízos com queda de raio

Raio caiu durante temporal que atingiu a cidade na noite de 25 de outubro; Procon orienta como consumidor deve solicitar ressarcimento do prejuízo para...

A queda de um raio durante temporal que atingiu a cidade na noite de 25 de outubro deixou prejuízos para munícipes do Parque das Árvores, zona norte. Somente nos imóveis que ficam na Rua Emílio Pacagnela foram cinco relatos recebidos pela Tribuna.

Maria Elisa Cerri Vieira é proprietária de um restaurante na Emílio Pacagnela e sua residência fica no mesmo endereço. Ela disse que perdeu telefones e outros aparelhos, tanto que precisou acionar seguro.

“Queimou tudo desde televisores, telefones, aparelhos eletrônicos e até as câmeras do sistema de segurança. Eu não entrei em contato com a Elektro devido ao seguro que eu tenho”, relata. Mas para acionar o seguro a munícipe teve que solicitar um técnico para laudo que confirme a situação dos aparelhos. “Eu espero que o seguro cubra meu prejuízo, mas quem não tem, como faz?”, questiona.

É o caso de Dalva Ferreira, que reside perto do restaurante e na mesma rua. Ela relata prejuízo de R$ 4.500 com um computador que queimou. “O raio foi muito forte e queimou o computador do meu neto. Eu não sei o que fazer, nem quem procurar”, disse Dalva.

Já Maria Marcelino teve mais sorte e o raio queimou somente o motor do portão eletrônico. “Como eu tenho seguro sei que ela vai cobrir, mas assustou muita gente o temporal”, disse.

Tribuna encaminhou a reclamação dos moradores por e-mail para a assessoria de comunicação da Elektro. A nota explica “que não temos registro de nenhum contato de clientes da Rua Emílio Pacagnela da localidade de Araras no dia 25 de outubro. Também não registramos situação anormal na quantidade de ocorrências acidentes nessa data na localidade”.

Procon pede que problema seja comunicado para Elektro

Tribuna entrou em contato com Alex Buragas, chefe do Procon de Araras. Ele orientou que os munícipes afetados comuniquem a concessionária Elektro para relatar os danos provocados pelos raios. “A concessionária tem que atender os clientes”, afirma.

O atendimento inclui o ressarcimento do prejuízo financeiro com os produtos que foram queimados. “Não é preciso pagar o seguro que é oferecido pela empresa, pois ela tem responsabilidade em oferecer o serviço com segurança. Mas o cliente precisa comunicar de imediato a situação para que ela (Elektro) fique por dentro do problema”, explica.

A reclamação tem que ser feita no prazo de até 90 dias (3 meses), mas o ideal é o morador entrar em contato o mais rápido possível. “Geralmente, a empresa encaminha um funcionário ou técnico para analisar se a queima ocorreu pelo sistema dela. Caso exista a recusa, o munícipe pode procurar o Procon”, orienta.

Alex disse ainda que para quem tem seguro residencial a situação é mais tranquila. Para quem não tem é preciso comparecer ao Procon com cópias (Xerox) dos documentos pessoas, comprovante de endereço, fatura da Elektro e, se possível, a nota fiscal de cada produto queimado.

“Se não tiver o laudo de um técnico ajuda, mas sabemos que nem todos tem condições financeiras para contratar. Fotos dos aparelhos também podem ajudar”, indica. Comunicado, o Procon abre um processo de atendimento e busca um acordo com a concessionária para ressarcimento.

Porém, o processo pode não ter resposta imediata. “Nós já temos reclamações de moradores da zona leste que também perderam eletrônicos por conta dos raios. Como disse, antes é preciso procurar a Elektro para que ela não alegue que não foi informada”, finaliza.

Agências do Procon em Araras

CAM (Centro de Atendimento ao Munícipe) Antonio Casadei

Endereço: Avenida Zurita, 681, Jardim Belvedere

Atendimento: segunda a sexta-feira, das 9h às 16h

CAM (Centro de Atendimento ao Munícipe) Guerino Bertolini

Endereço: Avenida Irineu Carroci, 600, José Ometto 2, zona leste

Atendimento: terças e sextas-feiras, das 9h ao meio dia

FONTE: Procon Araras