Moradores do Jd. Alvorada pedem lombada na Rua Francisco Batista

Moradores e comerciantes reivindicam a implantação de uma lombada na Rua Francisco Batista, uma das principais vias que corta os bairros Haíse Maria e...

Compartilhe em suas redes sociais!

Moradores e comerciantes reivindicam a implantação de uma lombada na Rua Francisco Batista, uma das principais vias que corta os bairros Haíse Maria e Jardim Alvorada, zona norte. Enquanto isso, a Prefeitura readequou uma outra lombada localizada na Rua Lins, no Jardim Santa Rosa.

No caso da Rua Francisco Batista, moradores disseram para Tribuna que uma abaixo-assinado foi encaminhado para a Prefeitura, mas até hoje nada foi feito. Eles dizem que o perigo é maior nas primeiras horas da manhã e a partir das 17h, quando o movimento é maior.

A via é uma das rotas de ligação entre as ruas Emílio Pacagnella, que é uma das principais do comércio da zona norte, com a 16, já na região do Jardim Alvorada. Além da ausência de lombada, os moradores apontam que falta sinalização de trânsito como placas e de solo.

Lombada é readequada no Jardim Santa Rosa

A poucos quilômetros da Rua Francisco Batista uma outra reivindicação de moradores foi atendida pela Prefeitura, dessa vez na Rua Lins, localizada no Jardim Santa Rosa.

Uma lombada que fica a poucos metros do Supermercado Pague Menos estava sem sinalização e era considerada muito baixa pelos moradores, que relataram abuso de velocidade de motociclistas e motoristas.

Durante a semana, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas fez duas intervenções no dispositivo, mas a primeira não agradou os moradores, que alegaram que a lombada ficou alta demais. Uma nova readequação foi feita e a lombada rebaixada e depois a sinalização de trânsito foi refeita.