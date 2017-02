Moradores do Elihu Root cobram asfalto em estrada

Moradores do bairro rural de Elihu Root cobram da Prefeitura o asfalto que teria sido prometido há mais de oito anos. Eles declaram que...

Moradores do bairro rural de Elihu Root cobram da Prefeitura o asfalto que teria sido prometido há mais de oito anos. Eles declaram que estão abandonados e não somente pela atual administração, mas por outras que já governaram a cidade. Agora, pedem uma garantia da atual gestão para saber se o projeto ainda existe.

O problema afeta as mais de 20 chácaras que ficam na Estrada Municipal Adelino Chignolli. A estrada é paralela às ruínas da antiga estação de trem que existia, que até hoje segue abandonada depois de sucessivas promessas de revitalização feitas com o passar dos anos.

“Quando chove fica impossível transitar com o carro e durante a seca sofremos com a poeira”, afirma Maria Isete Baretta Saldanha, que reside no bairro há mais de oito anos. A estrada tem apenas um pequeno trecho asfaltado entre a Estrada Municipal Fábio da Silva Prado e a igreja de São Sebastião.

Na tarde da última quinta-feira (9), Tribuna esteve no bairro para ouvir o relato dos moradores. “As chuvas do mês de janeiro transformaram a estrada em um caos, tanto que houve até um acidente. Uma motociclista, moradora do bairro, caiu com a moto em um buraco e feriu um dos braços”, conta Maria Isete.

Ela disse que o primeiro pedido para que a estrada fosse asfaltada foi feito há mais de oito anos. “Entra e sai prefeito, nunca fomos ouvidos”, disse. Os moradores relatam que no decorrer dos anos seguiram todas as orientações da Prefeitura para conseguir o asfalto.

“Pediram para criar uma associação de moradores, criamos. Depois, pediram abaixo-assinado e realizamos. Mas até agora, nada”, lamenta Maria Isete.

Outro morador que sofre com os efeitos da falta de asfalto é Amauri Squissato e cita que o problema aumentou nos últimos anos, pois a estrada virou rota de moradores de outros bairros. “O trânsito de veículos é intenso em alguns horários, pois é possível sair da zona leste e seguir por ela até o Parque das Árvores, zona norte”, disse.

Squissato conta que funcionários da Prefeitura já mediram a estrada em diversas ocasiões. “Independente de prefeito, já vieram duas ou três vezes e mediram, depois colocaram até estacas”, disse.

O casal Luiz Carlos Zago e Maria Angélica Zago confirmou a situação e também cobram providências. “Sempre prometerem que nós teríamos o asfalto, mas até hoje nada foi feito. A maioria das famílias reside na estrada e não apenas visitam no fim de semana e o bairro cresceu nos últimos anos”, disse.

“Queremos a garantia da atual gestão para saber se o projeto ainda existe e se ele será feito. Pagamos impostos e há outros bairros rurais da cidade – que ficam mais distantes – que contam com asfalto. O nosso, que já está quase na área urbana, ainda está assim, abandonado”, finaliza Maria Isete.

O Elihu Root é um dos mais tradicionais bairros da cidade e abriga famílias conhecidas como os Cantu, Chignolli, Graff, Saldanha, Zago. O atual presidente da Câmara Municipal, vereador Pedro Eliseu Sobrinho (DEM), também é proprietário de uma chácara naquela região.

A Tribuna encaminhou a reivindicação com questionamentos dos moradores para a Prefeitura, mas até o fechamento desta edição o e-mail não foi respondido.