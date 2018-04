Moradores de bairros afastados reclamam de atrasos na coleta de lixo; Prefeitura nega

Depois de uma cachorra morrer vítima de veneno de animais peçonhentos na zona norte de Araras, moradores reclamaram que a demora na coleta do...

Depois de uma cachorra morrer vítima de veneno de animais peçonhentos na zona norte de Araras, moradores reclamaram que a demora na coleta do lixo, que estaria com o veneno, pode ter contribuído no caso.

A morte da cachorrinha chocou moradores e a proprietária questionou a Prefeitura sobre mudanças na coleta de lixo domiciliar, entulhos e podas de árvores. Mas a administração municipal nega quaisquer mudanças na coleta e garante que o cronograma vem sendo seguido.

“Antigamente eles passavam toda semana. Agora passam uma vez por mês, quando não atrasam”, reclamou Inaiara de Fátima Nolli.

Já a Prefeitura negou que houve mudanças na periodicidade da coleta. “Lixo doméstico continua coletando uma vez por semana em chácaras e bairros afastados, como a Cascata. E o entulho continua uma vez por mês, como sempre foi, segundo a administração.

Já a moradora contou que a cachorrinha foi internada em meados de março e os exames apontaram envenenamento. “Não conseguimos descobrir qual bicho que picou ela, mas foi direto o sistema neurológico. Depois de várias convulsões, veio a ter parada cardiorrespiratória, indo a óbito. Ela era muito saudável, linda, sempre controlada como as outras duas que tenho, pela clínica mencionada. Agora estou com medo de soltar as outras duas cachorras, que para mim, são minhas filhas como a que perdi”, disse Inaiara.

Apesar da Prefeitura rechaçar demora, moradores de outras localidades garantem que o problema não é atual. Em fevereiro residentes na Cascata procuraram a Tribuna e relataram casos parecidos. “Cadê a coleta de lixo? Há mais de duas semanas não é realizada na Cascata. Dá nojo de ver, muitos sacos estão rasgados e se espalhando pelas estradas e borda da mata”, reclamou Gustavo Muniz.

O ambientalista contou que além do lixo doméstico, podas de árvores e cercas-vivas e entulhos também são problemas. “Poda de um lado e lixo do outro. Uma cena que me marcou muito foi a de um gavião carcará voando com um saco de lixo no bico”, relatou.

Para dona Inaiara “o fato de ficar guardado durante um mês, dentro das chácaras, está acarretando sérios problemas. Pelo fato de tudo ir apodrecendo, está juntando bigatos, larvas de dengue, mau cheiro horroroso e está atraindo bichos peçonhentos, como cobras, escorpiões, ratos, aranhas venenosas, sapos”.

“É um absurdo. Isso colabora com a proliferação de doenças. Pelo amor de Deus, peço que revejam esse cronograma antes que seja tarde demais. Sem contar que o passando uma vez por mês o lixo acumula. Aí a gente é multado pelo excesso”, frisou Inaiara.

Na Cascata Regina Helena Degan contou que “nem o lixo eles vêm pegar mais. Toda vez eu preciso ficar implorando. Ficam às vezes quase quatro semanas sem passar e os cães, que o pessoal da cidade descarta aqui como se fossem lixos, acabam destruindo esses os sacos de lixos que a Prefeitura não recolhe”, concluiu.

Apesar dos moradores insistirem que a coleta tem atrasado, a Secretaria de Serviços Públicos garantiu, via Secretaria de Comunicação, que não houve nenhuma alteração na periodicidade das coletas e que o lixo doméstico “continua sendo coletado uma vez por semana em chácaras e bairros rurais afastados”. (Redação)