Moradores ameaçam ‘acampar’ na Praça Barão se não tiverem energia ligada

Moradores do Acampamento Esperança, localizado entre trecho rural nos limites de Araras e Cordeirópolis protestaram fortemente na Câmara de Vereadores de Araras exigindo ligação...

Compartilhe em suas redes sociais!

Moradores do Acampamento Esperança, localizado entre trecho rural nos limites de Araras e Cordeirópolis protestaram fortemente na Câmara de Vereadores de Araras exigindo ligação de energia elétrica na área. A acusação deles é que isso depende apenas da Prefeitura de Araras para acontecer.

O local em que se localiza o acampamento Esperança, de fato, já virou um bairro sem infraestrutura, com alguns barracos e até casas em alvenaria. O espaço foi invadido há alguns anos, e nunca teve energia elétrica. Mas ao longo dos últimos anos os documentos para que a posse seja passada a eles foram sendo providenciados. Hoje eles recebem sem nenhum custo caminhão pipa com água tratada e agora exigem ligação de energia elétrica.

O clima esquentou na sessão da Câmara na segunda-feira (26) justamente por essa exigência de que seja ligada energia elétrica por lá. Por diversas vezes os moradores fizeram pressão; eles encheram o Plenário da Câmara com cartazes e muita reclamação. Numa das discussões da noite acalorada, o presidente da Câmara, Pedro Eliseu Sobrinho (DEM) ficou visivelmente irritado depois de o opositor Jackson de Jesus (Pros) reclamou da morosidade do Poder Executivo em resolver a situação e insinuou que a demora decorreria de desentendimento político entre ele e o governo.

Eliseu acusou Jackson de “pedir muitos requerimentos” à Prefeitura , o que atravancaria as secretarias – os requerimentos são ilimitados e via de regra são pedidos de explicações dos vereadores sobre atos e ações do Poder Executivo. O problema com os chamados requerimentos tem sido frequente na relação entre Executivo e Legislativo, e parcela dos vereadores acusa o governo de respostas evasivas ou até mesmo reclama da demora da Prefeitura em responder os requerimentos, já que virou praxe o pedido de dilatação do prazo para resposta.

Além da atitude ríspida, a reação de Eliseu causou forte manifestação dos moradores do Acampamento Esperança que ocupavam o plenário. O clima ficou tenso e os moradores vaiaram e até ofenderam o Presidente da Casa, que precisou suspender a sessão por repetidas vezes.

Noutro momento, ao final da fala de Luciano Ivan dos Santos, que usou a Tribuna Livre da sessão para reivindicar melhorias no Acampamento Esperança, o vereador José Roberto Apolari (PTB), forte defensor do governo Pedrinho Eliseu (PSDB), tentou se aproximar e conversar com Luciano, que reagiu fortemente ao descer da Tribuna. “Sai daqui, não tenho nada pra falar com você”, chegou a falar o morador, gesticulando agressivamente.

A irritação dos moradores começou até antes da sessão. Alguns deles garantem que tentaram conversar com o Poder Executivo e não obtiveram resposta. Um dos moradores chegou a citar textualmente o secretário de Governo, Marcelo Franchozza, reclamando que o radialista teria dito a eles que o problema não poderia ser resolvido de imediato porque o governo teria “outras prioridades”.

Já irritados com o não atendimento da demanda e com os argumentos da base do governo na Câmara, alguns chegaram a proferir ofensas dentro da Casa. Com o clima ainda muito tenso no decorrer da sessão e com forte agitação dos moradores, Marcelo de Oliveira (PRB) pediu ao presidente Pedrão Eliseu (DEM) que se realizasse uma rápida reunião de emergência com os moradores, que estavam propensos a acampar na Praça Barão de Araras até que fossem atendidos pelo prefeito e secretários. A reunião, também bastante tensa, não agradou os moradores, mas acalmou um pouco mais os ânimos.