Moradores adotam e cuidam de praça no Jardim Belvedere

União de moradores acabou com vandalismo na Praça 31 de Março

A atitude de seis moradores do Jardim Belvedere transformou a paisagem da Praça 31 de Março, localizada na Avenida Padre Alarico Zacarias. Há dois meses eles se uniram para limpar a praça e instalar lixeiras. O resultado é visível e o vandalismo acabou, assim como a sujeira que antes era jogada no chão.

O trabalho começou com a aposentada Maria Helena Modesto, que reside em frente a praça desde 1968. Ela disse que tem muito carinho pelo local onde seus filhos brincaram durante a infância. “Vi as árvores crescerem e percebi que o canteiro não tinha flores, foi então que plantei algumas e comecei a molhar todos os dias”, relata Modesto.

Foi a atitude de Maria que motivou a radialista e jornalista Ana Maria Devides a ajudar na limpeza da praça. “Pela lógica, a 31 de Março é a primeira praça da cidade, pois a entrada da Anhangüera (SP-330) é feita pela Padre Alarico. É muito comum pessoas de outras cidades pararem aqui para pedir informações, então não é ideal manter ela suja”, disse Ana.

Foi assim que a atitude criou um coletivo de cidadania e mais moradores se uniram à causa, como Andrea Teresa dos Santos, Valdomiro Caloni Ferreira, Ventura Teixeira e Fábio Roveroni. Em dois meses os munícipes limparam o bebedouro e apagaram uma pichação, além da troca de uma peça que estava quebrada.

A limpeza que é feita pela empresa Forty, contratada pela Prefeitura, ganha reforço dos moradores, que varrem a praça quando existe necessidade. Outra medida foi a colocação de lixeiras em diversos pontos, inclusive no ponto de ônibus que fica no mesmo endereço. “Incrível como não existe mais lixo jogado no chão. Todos os dias a gente recolhe e coloca um nova saco plástico”, explicou Ana.

O resultado de dois meses tem agradado a todos os moradores e Valdomiro Caloni disse que é gratificante manter o espaço de lazer em ordem. “Quando mudei para o Belvedere a praça nem existia. Então, acompanhei ela e é gratificante cuidar de um espaço de uso público”, finaliza.