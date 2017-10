Moradora do Dom Bosco tem paixão por roupas de boneca

Edivania Aparecida Martins Manga Nijan sempre foi apaixonada por bonecas, tanto que guarda com carinho a primeira que ganhou dos seus pais. “Ela tem...

Edivania Aparecida Martins Manga Nijan sempre foi apaixonada por bonecas, tanto que guarda com carinho a primeira que ganhou dos seus pais. “Ela tem 60 anos e até pensei em jogar fora, mas aceitei o pedido dos meus filhos e a tenho até hoje”, relata.

A paixão vai além da brincadeira e dela surgiu o talento para criar e confeccionar roupas personalizadas para cada modelo. “Eu tinha uns 7 anos quando fiz a primeira roupa dessa boneca que guardo até hoje. Me recordo que minha mãe tinha uma máquina de costura e, quando saia para o trabalho, eu usava a máquina escondida”, recorda.

No decorrer da infância criou vários modelos com tecidos que sempre encontrava e o talento não morreu no passado, tanto que foi aprimorado na fase adulta. “Eu sou costureira e também faço tricô e crochê para vender, mas a minha paixão são as roupas para bonecas”, enfatiza.

Foi durante um difícil período de sua vida que Edivania decidiu transformar a paixão em terapia. “Tive depressão e encontrei na criação e costura de roupas de boneca como terapia, que surtiu resultado”, revela.

A partir daí o talento começou a ficar conhecido na vizinhança do Jardim Dom Bosco, onde reside. Depois passou a compartilhar fotos na rede social Facebook, que chamou ainda mais atenção. “Já fiz um terno para o boneco de um morador do Rio de Janeiro e também roupas para bonecas de pessoas que moram em Araras”, disse.

Para conhecer o trabalho da estilista de bonecas o contato de Edivania é o 3541-2493 e seu endereço é Rua Júlia Luiz Ruete, 316, Jardim Dom Bosco.