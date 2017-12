Morador reclama do mato alto no Bosque Ararinha

Trechos de calçadas estão cobertos pelo mato alto e morador cobra limpeza da Prefeitura A principal área verde da zona leste, também uma das...

Trechos de calçadas estão cobertos pelo mato alto e morador cobra limpeza da Prefeitura

A principal área verde da zona leste, também uma das maiores da área urbana da cidade, sofre com a sujeira e o mato alto. Um morador do Parque Dom Pedro reclama da situação do Bosque José Fernandes de Mattos (Ararinha).

O Bosque tem 146 m² de vegetação secundária e o espaço, que deveria ser destinado para os moradores da zona leste como alternativa para o lazer e a prática de esportes, está com mato alto e sofre com o vandalismo.

Lúcio da Silva reside no Parque Dom Pedro, zona leste, quase em frente ao bosque e lamenta a situação que se encontra o local. “Gostamos muito dessa área verde, mas nos últimos meses parece abandonada. Dentro não dá para saber da situação, mas do lado de fora o mato alto tomou conta das calçadas”, reclamou.

Com o mato alto encobrindo as calçadas os pedestres contam com apenas uma opção: caminhar pela beirada da rua. Porém, o morador pede mais atenção da Prefeitura e cobra que seja feita uma limpeza. “Recentemente fizeram uma capitanagem, mas foi deixada pela metade e há um mês a situação é essa, mato alto. Algo precisa ser feito”, disse