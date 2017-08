Morador do Morro Grande morre em acidente na SP-147

Um outro acidente de trânsito matou um segundo ararense durante a semana. A vítima Eduardo Eugênio Moreira, de 39 anos, morreu na Rodovia Deputado...

Um outro acidente de trânsito matou um segundo ararense durante a semana. A vítima Eduardo Eugênio Moreira, de 39 anos, morreu na Rodovia Deputado Laércio Corte (SP-147), que liga Limeira à Piracicaba. Outro ararense, que estava no mesmo carro, teve ferimentos graves. Outras duas vítimas, de Limeira, ficaram gravemente feridos.

A PMR (Polícia Militar Rodoviária) informa que o acidente foi às 15h20 da última quarta-feira (16) no km 135 da rodovia. O motivo seria a chuva, já que um dos carros aquaplanou no asfalto, invadiu a pista contrária e bateu de frente com outro carro.

O Renault/Sandero – com os dois limeirenses – seguia na pista no sentido Piracicaba/Limeira quando o motorista perdeu o controle da direção, atravessou o canteiro central e bateu de frente com o Fiat/Pálio – onde estavam os dois ararenses.

Neste carro estava Eugênio Moreira, que veio à óbito ainda no local e uma outra vítima, também de Araras, teve ferimentos graves e foi socorrida pela equipe de resgate do Corpo de Bombeiros.

Os dois outros passageiros do outro carro também ficaram feridos gravemente, sendo atendidos ainda no local e encaminhados para um hospital de Piracicaba. Os dois carros ficaram completamente destruídos e os bombeiros precisaram cortar a lataria para retirar as vítimas.

Eduardo Eugênio era casado e residia na Rua 1, 480, Morro Grande. A Funerário Municipal informa que seu corpo foi velado e sepultado ontem (18), às 9h, no Cemitério Municipal de Araras.