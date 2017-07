Montagem com foto de prefeito de Leme vira ‘meme’ e repercute pelo país

Uma montagem feita com uma foto do prefeito de Leme, Wagner Ricardo Antunes Filho, o Wagão (PSD) gerou uma enxurrada de ‘memes’ (veja os...

Uma montagem feita com uma foto do prefeito de Leme, Wagner Ricardo Antunes Filho, o Wagão (PSD) gerou uma enxurrada de ‘memes’ (veja os memes ao final desta página).

‘Memes’ é uma espécie de expressão de internet usada para descrever algo geralmente com viés humorístico e que se espalha pela própria internet. A situação geradora dos ‘memes’ começou na última semana de junho, quando a empresa responsável pela distribuição de água em Leme, vinculada à Prefeitura, publicou em seu perfil oficial do Facebook que o prefeito teria visitado a obra, mas utilizou uma montagem grosseira em que uma imagem do prefeito é ‘colada’ sobre a obra ao fundo.

Como a montagem ficou nítida, devido principalmente à falta de proporcionalidade das imagens do prefeito e da obra, houve então o início de diversas outras montagens ‘brincando’ com a situação. A primeira repercussão começou com blogs de humor com grande acesso – uma das páginas tem mais de 1,2 milhão de seguidores no Facebook.

No sábado passado Tribuna chegou a publicar um breve relato sobre a situação. Mas já nos dias seguintes a situação foi ganhando maior repercussão. No domingo passado (2) a autarquia Saecil publicou um pedido de desculpas pelo erro.

Ainda assim até vídeos chegaram a se espalhar pelo WhatsApp. O apresentador Fábio Porchat, da TV Record, por exemplo, contou o caso em rede nacional e ainda brincou com a situação, realizando diversas montagens com a mesma foto.

As montagens na TV não foram as únicas. Pelas redes sociais a foto que foi postada na montagem foi utilizada por diversos internautas que começaram a compartilhar a imagem com outras montagens, como o prefeito em programas de TV, na lua, na Torre de Pisa, em clipes como da Carreta Furacão e até em show do cantor Wesley Safadão

Além de pedir desculpas, a Saecil informou que “em nenhum momento o prefeito solicitou esse tipo de atuação” e assumiu a responsabilidade pelo erro. A nota informa que o prefeito realmente esteve visitando as obras, “mas a foto publicada no dia 28 de junho não é verídica”.

Veja parte dos ‘memes’ que tomaram conta das redes sociais durante a semana…

…e a foto original, sem alterações, que foi utilizada na primeira montagem e originou os ‘memes’