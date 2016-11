Momento da seleção 1 As seis vitórias consecutivas do Brasil nas Eliminatórias colocam em discussão vários temas sobre o futebol brasileiro. O que é...

As seis vitórias consecutivas do Brasil nas Eliminatórias colocam em discussão vários temas sobre o futebol brasileiro. O que é consenso, é o “fator Tite”, que impulsionou a seleção e resultou num bom futebol e vitórias seguidas. O Brasil é líder das Eliminatórias, bem próximo de conquistar uma vaga para a Copa do Mundo da Rússia, em 2018. A vitória por 2 a 0 contra o Peru, fora de casa, na madrugada de ontem, mostrou um time bastante maduro, bem postado em campo e com toques rápidos e envolventes no meio campo.

O que não é consenso é se o Brasil manterá esse nível futebolístico até a Copa do Mundo. O próprio Tite comentou ontem que desejava que a Copa fosse daqui a três dias, sabedor de que todo time tem seus altos e baixos. O próprio Brasil já viveu cenários parecidos em duas Copas do Mundo, fazendo exibições maravilhosas antes, e um fiasco na hora que valia de verdade.

Momento da seleção 2

Nas Copas das Confederações de 2015, um ano antes da Copa da Alemanha, o Brasil venceu fácil e mostrou ao mundo o quadrado mágico formado por Kaká, Ronaldinho Gaúcho, Ronaldo e Adriano. E na Copa todo mundo viu o vexame, com Ronaldo fora de forma e vários outros jogadores desconexos com a seleção. Algo parecido aconteceu em 2013, quando o Brasil foi campeão da Copa das Confederações em casa, e na Copa de 2014 levamos de 7 a 1 da Alemanha na semifinal, além do sufoco contra o Chile nas oitavas-de-final.

Time base

Parece que o Time sabe lidar com os jogadores. Ele os respeita e vem tendo coerência na convocação e na escalação. Quando tira um jogador do time titular, primeira comunica o próprio jogador e avisa os motivos. Ele conseguiu fazer com que o time jogue coletivamente. A safra pode não ser espetacular, mas o time tem bom nível e todas as condições de conquistar a Copa de 2018. A única dúvida é se o bom nível de hoje se manterá até lá.