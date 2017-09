Misturar Legislativo com religião dá certo?

Uma indicação feita pelo vereador Marcelo de Oliveira e pelas vereadoras Regina Corrochel e Deise Olímpio, e assinada pelos demais edis da Câmara...

Uma indicação feita pelo vereador Marcelo de Oliveira e pelas vereadoras Regina Corrochel e Deise Olímpio, e assinada pelos demais edis da Câmara – exceto por Francisco Nucci Neto – fomentou as rodas de conversa da cidade e as redes sociais durante a semana. Tudo indica que ainda tem muita lenha para ser queimada antes do fogo ser apagado.

Os vereadores sugerem a leitura de trechos da bíblia cristã e a presença dela durante todas as sessões legislativas. O pedido despertou opiniões apaixonadas contra e a favor, principalmente pelo fato do Brasil ser um Estado laico pela Constituição Federal, promulgada em 1988.

No Estado laico, rege a carta maior, determina que o País mantenha uma posição neutra no campo religioso, e adota como principio a imparcialidade nesta questão, sem discriminação.

Na abertura das sessões, os vereadores querem que seja feita a citação de trechos bíblicos pelo presidente, ou quando solicitado, por algum vereador.

A justificativa dos edis para a imposição é que “a presença da Bíblia – bem como a leitura de trechos bíblicos durante a realização das sessões ordinárias – é uma prática comum em diversas Câmaras Municipais”. E citam casos de Câmaras no Estado de São Paulo e até de Assembleias Legislativas de outros Estados.

De fato, o rito é seguido por várias Casas e inclusive pelo Congresso Nacional, que tem em seu regimento interno o artigo 79, parágrafo 1, que determina que a bíblia seja mantida durante as sessões – chega a ser irônico diante da atual crise de conjuntura ética e moral dos membros da Casa. Se o Congresso servir como referência, a possibilidade da indicação ser aceita em Araras é grande.

A indicação não despertou contestações somente pelo fato de ser algo que entra na esfera da religião, mas principalmente pela questão do momento crítico que a população passa – na cabeça dos cidadãos, os vereadores deveriam ater-se em propor e adotar medidas que possam promover melhorias no bem estar coletivo.

Ninguém é contra a manifestação religiosa, esta garantida pela Constituição e que precede um bem maior que o da democracia. Mas a sede do Legislativo, que é tão importante para a tomada de decisões que impactam diretamente a vida de todos os cidadãos, não deve ser apropriada por nenhuma denominação religiosa. Qual seria a reação destes vereadores se no quadro de eleitos estivessem também presentes representantes do candomblé, budismo, islamismo, xintoísmo, judaísmo, ou outra religião qualquer, que também solicitasse a manifestação de rituais e símbolos de suas crenças nas sessões da Câmara? Qual a garantia de que amanhã não fará parte da composição da Câmara alguém com alguma destas crenças, e com os mesmos direitos?

Aliás, até mesmo a manutenção de símbolos religiosos presentes na Câmara – como o crucifixo e a imagem de Nossa Senhora do Patrocínio, padroeira da cidade – também merecem uma segunda avaliação.

No geral, a laicidade do Estado tem que permitir a liberdade religiosa, mas não deve interferir nas decisões políticas. A Câmara, assim como qualquer prédio público, seja uma escola, prefeitura, fórum, é mantida com o dinheiro de cada contribuinte, independentemente de seu credo, e por isso deve ser independente.

Afinal, o Estado laico não é ateu, mas a Câmara também não é o local mais adequado para cultos e orações, ou manifestação de crenças, credos ou seitas. Deve, sim, ser mantida para solucionar, ouvir e atender os anseios de toda a população.