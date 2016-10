No último dia 20 de outubro, Liliane Oliveira, da loja Lupo de Araras foi eleita Miss Comerciária 2016. Promovido pelo Sindicato dos Comerciários de...

No último dia 20 de outubro, Liliane Oliveira, da loja Lupo de Araras foi eleita Miss Comerciária 2016. Promovido pelo Sindicato dos Comerciários de Araras, o concurso aconteceu no salão social do Sayão FC, seguido de sorteios de brindes, tendo uma moto 0 km como prêmio maior. Finalizando a noite foi servido um delicioso jantar aos convidados. Fotos: Cristiano Leite/tribuna