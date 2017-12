Na sexta-feira, dia 8 de dezembro, a cidade conheceu a Miss Araras 2018. A nova ganhadora do título de mulher mais bonita da cidade...

Compartilhe em suas redes sociais!

Na sexta-feira, dia 8 de dezembro, a cidade conheceu a Miss Araras 2018. A nova ganhadora do título de mulher mais bonita da cidade foi Carolina Perches. A bela estudante de adontologia vai representar Araras no Miss São Paulo no ano que vem. Fotos: Cristiano Leite/Tribuna