Miss Araras 2018 será conhecida nesta sexta-feira

A vencedora do Miss Araras 2018 será revelada ao público amanhã (8). A ararense escolhida no concurso será apresentada em um coquetel no Centro...

Durante o baile será feio o anúncio da grande vencedora do concurso. Na disputa pelo título de mulher mais bonita da cidade estão: Ana Paula Souza, de 22 anos, e que retornará ao curso de Medicina Veterinária no próximo ano; Carolina Perches, que tem 23 anos e é estudante de Odontologia; Débora Assis, de 26 anos e que vai prestar vestibular do curso de Engenharia Civil em 2018; Milena Ortiz, 19 anos, estudante de Estética; Patrícia de Ponte, 24 anos, formada em Administração; e Vivian Massoni, de 20 anos, estudante de Odontologia.

As garotas foram escolhidas durante seletiva do concurso no dia 2 de novembro no Flat Hotel Lagoa. Elas também enfrentaram na segunda etapa do concurso um confinamento de dois dias (18 e 19 de novembro) no Flat Lagoa Serena, onde passaram por uma bateria de testes tais como desfile de biquíni, desfile de gala, entrevista com jurados, sessão fotográfica, gravações de vídeos e visitas aos patrocinadores. Todos os eventos foram acompanhados de perto pelo corpo de jurados responsável pela escolha da próxima Miss.(Rebeca Petrucci)