Miqueira é empossado vereador na vaga do licenciado Marcelo de Oliveira

O segundo suplente de vereador da coligação PRB, PMB e PR, José Roberto Rimério, o Miqueira, foi empossado vereador pelo presidente do Legislativo em exercício, Carlos Alberto Jacovetti (REDE), na última segunda-feira (03), durante a 31ª sessão ordinária, na Câmara Municipal de Araras na vaga do parlamentar, Marcelo de Oliveira, que solicitou licença do cargo por 30 dias para tratar de assuntos de interesse particular.

Político experiente em Araras, Miqueira está no seu sexto mandato de vereador, sendo por três vezes o presidente da Câmara Municipal de Araras. “Quero agradecer a oportunidade que estou tendo de exercer a vereança por 30 dias, comprometo-me em defender a legislação que rege a atividade parlamentar e trabalhar em prol da comunidade ararense, quero contribuir para o desenvolvimento e o crescimento do nosso município”, discursa.

Nas eleições de 2016, Miqueira recebeu 911 votos, sendo o segundo suplente da coligação PRB, PMB e PR, atrás do suplente Felipe Dezotti Beloto (PR), que recebeu 918 e também está de vereador no lugar do titular, Francisco Nucci Neto (PR), licenciado para cuidar da própria saúde.

Os parlamentares desejaram sucesso ao recém empossado, Miqueira. “Receba nossa saudação e os cumprimentos da Mesa Diretora e de todos os vereadores desta Casa de Leis”, disse o presidente da Câmara em exercício, Carlos Alberto Jacovetti.