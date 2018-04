“Jogue fora as luzes, as definições. Diga o que você vê na escuridão”. Wallace Stevens Na média, o cérebro humano pesa um quilo e...

“Jogue fora as luzes, as definições.

Diga o que você vê na escuridão”.

Wallace Stevens

Na média, o cérebro humano pesa um quilo e meio.

Nesses aproximados mil e quinhentos gramas de meleca acinzentada existe uma região obscura, conhecida nos meios circundantes da pornopsicologia como Lixão do Freud; no popular, “zona do agrião”; que segundo Ary do Cavaco e Otacílio, compositores de Na Beira do Mangue, “é perigosa no esporte”.

Os miolos do homem assemelham-se ao miolo de uma noz. Depois de passar uma vida inteira a pesquisar o intrigante órgão, o doutor Sá Bichão concluiu que em 95% das pessoas o cérebro não só se assemelha a uma noz, como tem o tamanho exato do citado fruto oleaginoso.

Essa, digamos, punição anatômica da espécie explica porque milhões possuem o cérebro do tamanho de uma noz, fato que tornam tais seres bioquimicamente dependentes. Da opinião dos âncoras da tevê, dos articulistas dos jornalões e, pasmem, até das vinhetas moralistas editadas no almanaque Capivarol e em seu primo-irmão almanaque Sandoz.

Segundo o doutor Sá Bichão, a turma do miolo mole engole conclusões escoadas pelo funil do opinion maker mais à mão, seja este jornalista, seja, o que é mais comum, um lobo travestido de cordeiro que conhece a Bíblia de trás para frente, de cor e salteado.

“E o restante 5%?”, estarão, a esta altura do campeonato, a perguntar o leitor intrigado e a desconfiada leitora.

Como disse aquele antigo compositor baiano, de perto ninguém é normal, de modo que não é pelo fato de ter o cérebro nos conformados quilo e meio que uma pessoa está livre de raciocinar pelos sovacos. Vide aqueles que limpam a bunda da Filosofia “nos salões sujos de esplendor”— Cassiano Ricardo, comme il faut.

Em apertada síntese: habituamo-nos à leitura do mundo pela ótica expansionista dos jabores da vida, dos gabeiras de plantão, pelos nêumanes e cantanhêdes, obedientes cumpridores de ordens “que vêm de cima”.

E, como não, da revista Óia, citada por dez entre dez pessoas que acreditam no Sobrenatural de Almeida, personagem criado por Nelson Rodrigues, personagem este tido e havido como responsável por tudo de ruim que acontecia com o Fluminense, time do coração do fanático Nelson.

“Jogue fora as luzes, as definições. Diga o que você vê na escuridão”, sugere o poeta Wallace Stevens. “Que parecer termine em ser somente. O único imperador é o imperador do sorvete”, conclui o bardo americano.

Já é tempo, ainda dá tempo ou já passou da hora? Tenho sérias razões para supor que a vaca foi pro brejo, ou seja, esse clamor popular que varre o país como o vento gelado que vem do sul, está sendo engrossado por miolos moles, aqueles do tamanho do miolo de uma noz. O horror, brother, o horror!

Na semana passada foi noticiado que o Papa Francisco teria dito — eu disse teria, oquei? — que o inferno não existe. Porém, isso não significa que a hierarquia de anjos caídos tenha sido sepultada com a herética canetada de Sua Santidade.

O mal, consequentemente a maldade, reside no Lixão do Freud, território humano escuro em desumanidade. Nunca percam de vista, crianças, uma singularidade perfeita da criação: o mal, bem como sua filha dileta maldade, cabe perfeitamente em cérebros diminutos.

Isso mesmo, naqueles do tamanho do miolo de uma noz.

Bom dia!