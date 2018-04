Ministro encaminha caso de Pedrinho Eliseu ao Plenário do TSE; julgamento pode ocorrer essa semana

O ministro Jorge Mussi, que é relator do caso do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) enviou no início da...

Compartilhe em suas redes sociais!

O ministro Jorge Mussi, que é relator do caso do prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) no TSE (Tribunal Superior Eleitoral) enviou no início da noite desta quarta-feira (11) o caso do prefeito de Araras para Plenário.

O caso deve finalmente ser julgado, já que finalmente o processo do prefeito ararense saiu do gabinete e foi remetido ao Plenário. Conforme a movimentação, o processo está pronto para publicação de pauta e julgamento, mas até esta noite não estava marcada a data do julgamento – que pode acontecer na quinta-feira (12) ou nas próximas semanas.

Apesar do caso ainda ir a julgamento há pouca perspectiva de que o resultado surpreenda, já que o próprio TSE (Tribunal Superior Eleitoral) negou por unanimidade, na sessão da última terça-feira (10), o registro de candidatura de um prefeito fluminense condenado em 2008 por abuso de poder econômico (enquadramento na lei idêntico ao de Pedrinho Eliseu).

No julgamento de terça o plenário da Corte aplicou o entendimento fixado pelo STF (Supremo Tribunal Federal) que, em repercussão geral, afirmou que a inelegibilidade de oito anos prevista na alínea “d”, do inciso I do artigo 1º da Lei Complementar 64/1990 (Lei de Inelegibilidades) pode ser aplicada a casos anteriores à vigência da Lei Complementar nº 135/2010 (Lei da Ficha Limpa). O TSE determinou a realização de nova eleição no município fluminense.

O caso é muito similar ao do prefeito de Araras, Pedrinho Eliseu (PSDB), já que o prefeito daquele município fluminense também foi condenado em 2008 por abuso de poder econômico em sentença, na época, de 3 anos, mas que depois do entendimento do STF (Supremo Tribunal Federal), foi modificada para 8 anos. Ou seja, tanto no caso de Pedrinho quanto no caso da decisão atual do TSE a inelegibilidade terminou poucos dias depois das eleições de 2016.

Aliás, assim como Pedrinho, o prefeito que perdeu o cargo nesta terça-feira também se mantinha no poder através de liminar concedida em 2016 pelo Ministro Gilmar Mendes, presidente do TSE naquela ocasião.

O Tribunal seguiu sua jurisprudência e acolheu recursos interpostos pelo Ministério Público Eleitoral entendendo que aquele prefeito se encontrava inelegível no momento do pedido de registro de candidatura às Eleições de 2016, condição essa que durou de 5 de outubro de 2008 a 5 de outubro de 2016. O primeiro turno das eleições de 2016 ocorreu em 2 de outubro, três dias antes de vencer a inelegibilidade.