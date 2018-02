Ministério Público obtém condenação de empresários que prestavam serviços para Prefeitura de Araras

A Promotoria de Justiça de Araras obteve a condenação dos sócios administradores da empresa Altec Soluções em Informática Ltda, pelo crime de apropriação indébita de...

A Promotoria de Justiça de Araras obteve a condenação dos sócios administradores da empresa Altec Soluções em Informática Ltda, pelo crime de apropriação indébita de dinheiro público, por 29 vezes, em continuidade delitiva. A informação é do próprio Ministério Público e “o valor total desviado do município de Araras foi R$ 5.085.434,36”, segundo o próprio órgão. “A Justiça aplicou aos réus as penas de dois anos, nove meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e de 13 dias-multa”, segundo o MP, que alega que os empresários “desviaram mais de R$ 5 milhões dos cofres públicos”.

Segundo o MP a condenação foi em 22 de janeiro de dois sócios administradores da empresa Altec Soluções em Informática Ltda, “pelo crime de apropriação indébita de dinheiro público, por 29 vezes, em continuidade delitiva”.

Foi concedido o direito de recorrer em liberdade e ainda cabe recurso. O Ministério Público já recorreu postulando o aumento das penas. Os réus também já interpuseram recursos. Os recursos de apelação serão julgados pelo Tribunal de Justiça de São Paulo.

A denúncia foi oferecida pela promotora de Justiça Juliana Peres Almenara no dia 11 de novembro de 2015. Durante o período de dezembro de 2006 a 30 de abril de 2009, ambos “apropriaram-se de quantias em dinheiro de que tinham posse”. Segundo o órgão “no ano de 2005, a Prefeitura Municipal de Araras lançou uma concorrência para contratar uma empresa para prestação de serviços especializados de arrecadação e gestão de tributos municipais, por meio de Postos de Arrecadação Descentralizados, e cessão para utilização temporária, não exclusiva, de direitos de uso de software e hardware, incluídos os serviços de instalação dos terminais, manutenção dos programas e treinamento de pessoal”.

“A licitação foi vencida pela Altec Soluções em Informática Ltda, representada pelos sócios administradores e denunciados. No dia 20 de outubro de 2005 foi celebrado o contrato, pelo prazo de 12 meses, entre o município de Araras e a empresa Altec. O contrato foi prorrogado por duas vezes, vigorando até o dia 19 de outubro de 2008. Conforme o contrato, a empresa estava obrigada a prestar os serviços contratados, bem como a repassar de forma integral os valores arrecadados ao município mensalmente. Já o município tinha obrigação de remunerar a empresa pelos serviços efetivamente executados e, para tanto, deveria avaliar e medir os serviços da empresa no último dia útil de cada mês”, indicou a assessoria do MP.

“Diante de tal medição, a empresa estava autorizada a emitir a respectiva nota fiscal referente ao valor da remuneração pelos serviços executados, com vencimento para cinco dias corridos. Assim, a empresa deveria receber o pagamento mediante recibo a cada mês. A empresa emitiu notas fiscais referentes a serviços que não foram reconhecidos pela prefeitura. Diante de tal situação, a pretexto de garantir o pagamento das notas fiscais, os denunciados deixaram de repassar à municipalidade os valores integrais dos tributos arrecadados junto ao Banco de Telepagamentos (BTP) e, dessa forma, apropriaram-se indevidamente de R$ 5.085.434,36 pertencentes ao município”, ainda segundo o Ministério Público.

