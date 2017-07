Ministério Público Federal instaurou inquérito para apurar falta de entregas dos Correios em Araras

Mesmo após dezenas de pedidos para que os Correios comecem a atender dezenas de bairros de Araras, a empresa estatal ainda não realiza entrega...

Mesmo após dezenas de pedidos para que os Correios comecem a atender dezenas de bairros de Araras, a empresa estatal ainda não realiza entrega de correspondências em diversas localidades da cidade e persiste na justificativa de que as localidades ainda não atendem a todos os requisitos para que recebam entrega domiciliar.

Com as reiteradas negativas dos Correios, o MPF (Ministério Público Federal) decidiu apurar as razões para que os Correios não atendam bairros da cidade. A expectativa é que com uma investigação a empresa comece a realizar as entregas. O inquérito civil corre em São Paulo, onde há representante da Procuradoria da República.

O pedido de providências foi adotado em setembro de 2016 pela Prefeitura de Araras. Já em abril desse ano o vereador Jackson de Jesus reiterou pedido oficial ao MPF para que a Justiça interceda no caso e obrigue os Correios a realizarem entregas em todos os bairros de Araras.

Mesmo após essas demandas os Correios não responderam positivamente ao pedido de atendimento nos novos bairros. Ao vereador a estatal alega que os bairros Portal do Sol, Warley Colombini, Jardim Aeroporto (Milton Severino), Jardim das Orquídeas (Jair Dela Coletta) e Santa Elisa até seguem as regulamentações necessárias, mas estipula apenas que as correspondências dessas localidades “serão encaminhadas ao Centro de Distribuição” localizado na Rua Antonio Alfredo Mathiesen, 357, Centro. Nesses casos os moradores são obrigados a retirarem a própria correspondência nesse endereço, e somente podem fazê-lo de segunda a sexta-feira das 13 às 16h30.

Vale lembrar que alguns dos bairros citados já não são novos, e a demanda pelos Correios chega perto de meia década. O caso mais simbólico diz respeito ao Warley Colombini, na zona leste da cidade. O bairro foi entregue há mais de quatro anos e até hoje moradores precisam retirar as correspondências indo a um posto dos Correios.

A estatal ainda pontua, em sua resposta ao vereador Jackson de Jesus que chegou à Câmara no final de junho, que os bairros Terras de Carolina,, Campos Verdes e Jardim Esmeralda não estariam atendendo exigências quanto à colocação de placas com os nomes das ruas e numeração das casas.

A resposta dos Correios a Jackson de Jesus, deixando claro que não há estimativa de entrega em nenhum dos bairros citados foi utilizada pelo próprio vereador como documento para compor pedido de providências junto ao MPF – e por isso foi anexada ao inquérito. “Diante resposta insatisfatória, estaremos encaminhando o documento ao Ministério Público Federal. Gostaria que os moradores dos respectivos bairros mencionados acima, se manifestassem se de fato os apontamentos feitos pelos Correios são existentes”, pontuou Jackson de Jesus.

O vereador chegou a postar os documentos no Facebook, e moradores dos bairros citados se mostraram indignados pela situação. Uma delas apontou que as contas de água e energia elétrica, por exemplo, são entregues pelas empresas sem quaisquer problemas.

Apesar dos Correios apontarem que alguns bairros deveriam atender alguns requisitos básicos e que outros estariam passando por um estudo técnico realizado pelos Correios (para levantamento dos recursos humanos e materiais necessários à implantação do serviço), mais uma vez a empresa não estipulou prazo para que essa implantação ocorra.

Prefeitura acionou MP em 2016

Em 2016 a Prefeitura de Araras recorreu ao MPF (Ministério Público Federal), em Piracicaba, para relatar o problema e exigir solução. Na época eram apontados problemas em 14 bairros. No documento encaminhado para a Procuradoria da República, a Prefeitura de Araras argumentou ser “de competência da União a manutenção do serviço postal e do Ministério Público exercer a defesa dos direitos constitucionais do cidadão.