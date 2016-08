Ministério Público Eleitoral tenta impugnar candidatura de Pedrinho

O Ministério Público Eleitoral de Araras acionou a Justiça Eleitoral nesta semana propondo ação de impugnação de pedido de registro de candidatura de Pedrinho...

O pedido foi feito na segunda-feira (22) e é assinado pelo promotor Rodrigo Aparecido Tiago, fundamentado no artigo 3o da Lei Complementar 64/1990. O juiz eleitoral, Rafael Pavan Moraes Filgueira, notificou o candidato na quinta-feira (25), dando-lhe prazo de sete dias para apresentar sua versão. Até lá, Pedrinho terá que “contestar a impugnação ao pedido de registro de sua candidatura, ao cargo de Prefeito”, se quiser se manter no pleito.

Apesar do pedido de impugnação, até que Pedrinho apresente sua versão e o juiz decida sobre o caso, ele segue na mesma condição que os demais candidatos: aguardando julgamento. Até por isso o candidato segue em campanha normalmente.

Mesmo assim, o promotor entende que Pedrinho não pode concorrer no pleito, e explica que, para que uma pessoa peça candidatura, ela “não pode incorrer em quaisquer causas de inelegibilidade”, citando ele a previsão constitucional que “lei complementar estabelecerá outros casos de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, a fim de proteger a probidade administrativa, a moralidade para exercício de mandato considerada vida pregressa do candidato, e a normalidade e legitimidade das eleições contra a influência do poder econômico ou o abuso do exercício de função, cargo ou emprego na administração direta ou indireta”.

O representante do Ministério Público se baseia justamente nas Leis Complementares 64/1990 e 135/2010 (a Lei da Ficha Limpa), reforçando que a norma “destaca outras hipóteses de inelegibilidade e os prazos de sua cessação, que agora é de oito anos”. Para o promotor, “no caso em tela, tem-se que o impugnado é inelegível”.

Para reforçar sua tese, Rodrigo Aparecido Tiago cita representação sofrida por Pedrinho em 2008, julgada procedente pela Justiça Eleitoral. Na época, Pedrinho (e seu vice Agnaldo Píspico) foram condenados por uso ilegal de meio de comunicação e abuso de poder econômico. Matérias do jornal Já os teriam favorecido e influenciado o eleitorado naquela época, conforme decisão da época.

A condenação, que cassou-lhe o registro de candidatura, em primeira instância, não impediu que Pedrinho, sob recurso, disputasse – e vencesse – a eleição de 2008. Sob liminar, ele foi diplomado e tomou posse, mas só governou até meados de 2009, devido a decisões do TRE-SP (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo. Em março de 2010, o TSE sepultou suas esperanças de retomar o mandato, ao não reformar a decisão das instâncias inferiores – Pedrinho e Agnaldo estavam cassados, punidos com suspensão de seus direitos políticos e inelegibilidade por três anos, a contar de outubro de 2008. Posteriormente, com base na Lei da Ficha Limpa, o prazo acabou estendido para oito anos, o que sempre foi interpretado como injusto por correligionários do tucano.

O próprio promotor usa a impugnação do registro de Pedrinho, em 2012, para reforçar o argumento de que ele é inelegível neste ano. Para o representante do Ministério Público Eleitoral, a situação é a mesma de 2012. “De todo ilógico seria o deferimento do registro de candidatura pretendido pelo impugnado, porquanto teve pleito idêntico indeferido nas eleições de 2012. De fato o candidato é o mesmo, as razões para impugnação são as mesmas e o diploma legal vigente, por sua vez, também é o mesmo”.

Decisão sobre o caso pode demorar

Segundo a norma eleitoral, uma decisão final sobre o caso ainda pode levar alguns dias ou semanas. “Decorrido o prazo para contestação, se não se tratar apenas de matéria de direito e a prova protestada for relevante, serão designados os quatro dias seguintes para inquirição das testemunhas do impugnante e do impugnado, as quais comparecerão por iniciativa das partes que as tiverem arrolado, com notificação judicial”.

Após esse período, nos cinco dias subsequentes, “o Juiz, ou o Relator, procederá a todas as diligências que determinar, de ofício ou a requerimento das partes”. O juiz, ou o relator, poderá ouvir terceiros, referidos pelas partes, ou testemunhas, como conhecedores dos fatos e circunstâncias que possam influir na decisão da causa.

Encerrado o prazo da dilação probatória (grosso modo, ao se encerrar o prazo para a produção de provas ou a execução de diligências), nos termos do artigo anterior, as partes, inclusive o Ministério Público, poderão apresentar alegações no prazo comum de cinco dias.

Segundo a lei que versa sobre inelegibilidade, após todo esse trâmite, os autos serão conclusos ao juiz no dia imediato, para sentença. Nos pedidos de registro de candidatos a eleições municipais, o juiz eleitoral apresentará a sentença em cartório três dias após a conclusão dos autos, passando a correr deste momento o prazo de três dias para a interposição de recurso para o Tribunal Regional Eleitoral.

Pedrinho se diz tranquilo

Por meio de nota, o candidato Pedrinho Eliseu (PSDB) se disse tranquilo sobre a situação, e reafirmou que confia que vai obter o registro de candidatura. O candidato recebeu a notícia no final da tarde de quinta-feira (25) e manteve a agenda de campanha, com visita a indústrias e comércio, reunião com apoiadores e moradores nos bairros e entrevistas.

“Recebemos com serenidade a notícia do pedido de impugnação da nossa candidatura. Estamos muito tranqüilos e confiantes. As últimas decisões dos tribunais nos favorecem e garantem a condição para sermos candidatos. Por isso, lançamos nossa candidatura com amplo apoio. Confio na Justiça e sei que, no prazo da lei, a Justiça Eleitoral irá conceder o registro de nossa candidatura”, afirmou ele.

O prazo para Pedrinho apresentar sua manifestação termina na semana que vem, mas a expectativa é que até terça-feira (30) ele se manifeste à Justiça Eleitoral. “A manifestação jurídica de Pedrinho Eliseu está em elaboração pelo setor jurídico da campanha. A previsão de entrega da manifestação é no começo da próxima semana”, explicou a assessoria do candidato, por meio de nota.

Já o advogado José Luiz Corte, coordenador jurídico da campanha de Pedrinho, disse que o pedido não surpreende. “Nós já esperávamos esse pedido de impugnação, portanto não foi surpresa, até porque se trata da função institucional do Ministério Público Eleitoral, em obediências as diretrizes da Procuradoria Regional Eleitoral. Já estamos providenciando a apresentação da nossa manifestação na impugnação e temos plena confiança e tranquilidade de que o Pedrinho terá a sua candidatura aceita em todas as instâncias”, afirmou. (DS)