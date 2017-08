Ministério da Saúde acrescenta mais 27 medicamentos gratuitos na lista do SUS

O Ministério da Saúde acrescentou mais 27 tipos de medicamentos para distribuição gratuita à pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). A mudança...

Compartilhe em suas redes sociais!

O Ministério da Saúde acrescentou mais 27 tipos de medicamentos para distribuição gratuita à pacientes do SUS (Sistema Único de Saúde). A mudança foi publicada no Diário Oficial da União por meio de uma portaria que estabelece a nova Relação Nacional de Medicamentos Essenciais – Rename 2017.

A lista de 2017 conta com 869 itens, contra 842 da lista anterior em vigor desde 2014. Entre os itens incluídos agora estão medicamentos como: dolutegravir para tratamento do HIV/Aids e ceftriaxona para tratamento de sífilis e gonorreia. A composição dos fármacos foi obtida após consolidação das inclusões, exclusões, alterações dos medicamentos recomendados pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS.

A organização da Rename segue orientação da Organização Mundial da Saúde, que estabelece o material como uma das estratégias para promover o acesso e uso seguro e racional de medicamentos. A lista divide os medicamentos em cinco anexos: básico; estratégico; especializado; insumos e hospitalar. Também define a responsabilidade de aquisição e distribuição de cada ente do SUS (estado, município e União).

“Os medicamentos e insumos farmacêuticos constantes da Rename são financiados pelos três entes federativos (União, estados e municípios), de acordo com as pactuações nas respectivas Comissões Intergestores e as normas vigentes para o financiamento do SUS”, explica o Diretor do Departamento de Assistência Farmacêutica e Insumo Estratégicos, do Ministério da Saúde, Renato Lima Teixeira.

Para melhorar o entendimento e dar mais transparência aos medicamentos que devem ser ofertados ao cidadão a partir de agora, foi realizado um trabalho de revisão da descrição de itens para evitar conflitos de interpretação.

Dentre os novos medicamentos, destacam-se a inclusão do dolutegravir que representa uma nova alternativa para o tratamento da infecção pelo HIV. Para essa mesma condição clínica, foram excluídas apresentações de fosamprenavir e didanosina, baseadas na substituição dessas por outros medicamentos com melhor perfil de eficácia, segurança e comodidade posológica. Também foi excluída a apresentação termolábil do medicamento ritonavir, dado o fornecimento de uma apresentação termoestável do mesmo produto, que não exige o acondicionamento em geladeira.

Ocorreu também à inclusão da rivastigmina como adesivo transdérmico para o tratamento de pacientes com demência leve e moderadamente grave no Alzheimer, uma opção terapêutica que poderá aumentar a adesão ao tratamento. Ressalta-se, ainda, a incorporação do cloridrato de cinacalcete e paricalcitol para pacientes com hiperparatireoidismo secundário à doença renal crônica, oferecendo opções terapêuticas ao grupo de pacientes mais graves. Além da ceftriaxona para tratamento de sífilis e gonorreia resistentes a ciprofloxacina.

O Ministério da Saúde também iniciará aquisição dos medicamentos pirimetamina, sulfadiazina e espiramicina, que atualmente são ofertados pelos municípios no âmbito da Atenção Básica.