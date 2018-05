Milton Triano

Milton José Triano, 74 anos de idade, é formado em Direito pela Universidade Católica de Campinas (atual PUC). Nascido em São José do Rio...

Milton José Triano, 74 anos de idade, é formado em Direito pela Universidade Católica de Campinas (atual PUC). Nascido em São José do Rio Pardo e criado em Mococa, ele tem uma forte ligação com a história de Araras. De seus 37 anos atuando como delegado de polícia, 22 deles foram à serviço de Araras.

“Ingressei na Polícia Civil como delegado em 1971. Estive na carreira por quase 37 anos; desses, 22 anos foram laborados em Araras. Exerci a atividade polícia em Arealva, Santa Gertrudes, Cordeirópolis, Limeira e Rio Claro. Nessas duas últimas cidades fui delegado seccional”, relembrou ele.

O filho de Antônio Triano e Magnólia Mendonça Triano, foi escolheu a profissão para contribuir para a sociedade.

“Vários fatores atraíram-me para a carreira. O contato com as pessoas, bem como a possibilidade de exercer meu mister segundo minha visão de mundo, foi o que mais pesou quando resolvi prestar concurso. Sou um homem realizado como profissional e, principalmente, como pessoa. Se não fosse a carreira, eu não teria a oportunidade de chegar em Araras em 1976, cidade onde moro até hoje”, contou ele.

Triano, que na verdade deveria ser Troiano, segundo ele mesmo faz questão de ressaltar, é irmão de Maria de Lourdes (falecida), Maurilo Felippe e Noêmia. Também é casado há 46 anos com Raquel Siqueira Triano, com quem teve duas filhas: Maria Valéria e Ana Beatriz – que permitiu a Milton vivenciar as experiências de ser avô de Francisco, um querido neto.

“Na verdade sobrenome correto é Troiano, porém quando meu avô Filippo Troiano chegou ao Brasil, funcionários da imigração alteraram para Triano”, explicou.

Hoje, o ex-delegado divide o tempo com leitura, cinema e seus textos. Fiel colaborador da Tribuna, este ano, sua coluna Dedo de Prosa completou 22 anos ininterruptos. “Querer mais para quê? “, finalizou ele.

Ping Pong

Perfil

Nome completo: Milton José Triano

Idade: 74 anos

Profissão: Delegado de Polícia inativo

Formação: Direito

Viagem

Melhor já feita: Londres

Sonha fazer: Retornar a Reggio Calabria

Dica: Esqueça as fotos

Personalidade

O que te define: Simplicidade

Defeito: Acordar tarde

Qualidade: Generosidade

Sonho: Um país mais justo e soberano

Identidade

Família: Seu conceito mudou bastante

Saudade: De dona Magnólia, minha mãe

Mulher de coragem: Raquel Siqueira Triano

Homem forte: Sêo Antonio, meu pai

Visão Nacional

Política: Um meio de resolver a injustica social

Sociedade: Precisa ficar mais antenada

Quem melhor representa o Brasil: Seu povo

Política local

Nome: Professor Milton Severino

Uma ação: Investimento em Educação

Necessidade: Prometer menos, fazer mais

Araras

Uma escola: Todas da cidade

O que te agrada: O bairro onde moro

O que te incomoda: A pressa dos motociclistas

Ponto preferido: Região central

Cultura

Livro: Eu, de Augusto dos Anjos

Trilha sonora: Músicas do compositor Scott Joplin

Sessão pipoca: The Wild Bunch, de Sam Peckinpah

Quem brilha: Alysson Mascaro