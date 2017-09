Milhares de ararenses e o sonho da casa própria

Nem o sol escaldante e o tempo seco do fim do inverno espantaram os milhares de cidadãos ararenses que sonham com a casa própria....

Nem o sol escaldante e o tempo seco do fim do inverno espantaram os milhares de cidadãos ararenses que sonham com a casa própria. Ontem (4) teve início o cadastro das famílias interessadas em comprar uma das 212 unidades dos prédios em construção na Avenida Luis Carlos Tunes (Via Novela), zona leste. O sorteio está previsto para dezembro e os primeiros apartamentos devem ser entregues em janeiro.

Sandra Helena Benedito enfrentou quase três horas de fila para conseguir o cadastro. “Cheguei às 5h30 e a entrega das senhas começou pouco depois das 8h”, disse a munícipe que paga R$ 150 do aluguel de um pequeno imóvel na zona leste. “Recebo pensão do governo e este valor é alto para meu orçamento. Ao mesmo tempo que tenho fé, tenho medo”, revela.

Apesar de informar que não seria necessário madrugar na fila para ser atendido, o secretário municipal de Habitação, Felipe Castro, disse que algumas famílias chegaram na tarde do último domingo (3). “Não era preciso, pois todos serão atendidos nos dois dias”, enfatizou.

Mesmo assim, muita gente decidiu acordar bem cedo e encarar a fila que por volta das 10h de ontem já dava voltas em todo o prédio do Ginásio de Esporte Nelson Rügger. A desempregada Gesiele Cristina Barros da Silva também chegou pouco depois das 5h para efetuar o cadastro.

Ela reside com os quatro filhos em uma casa de três cômodos e que fica no José Ometto 2, zona leste, que considera antiga e precária. “Minha casa tem muito escorpião, ratazana, por ser muito velha. Quero dar uma condição mais digna para meus filhos e já tentei comprar casas nos outros residênciais, mas não consegui”, lamenta Gesiele.

Dessa vez, se disse preparada e revelou ter fé que vai realizar o sonho com com a CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). “O que acho errado é o sorteio, porque foram fazer visitas na minha casa e faço questão, mas apesar dos problemas eu não fui sorteada até hoje. Deveria ser pela necessidade”, opina.

Pouco depois Tribuna converou com Camila Cristina Esteaníssio, que estava acompanhada da sua mãe, que tentou por três vezes comprar casas populares. “No meu caso é a primeira vez que entrou na fila para conseguir um apartamento. Estou com fé, sei que um será meu”, disse Camila.

Ela conta que reside com seu marido e seus pais em uma casa no Parque Tiradentes. “Pagamos R$ 700 de aluguel, valor considerado alto, pois nunca fica só nisso. Temos o aumento da conta da energia elétrica, supermercado e conta da água por exemplo. Minha fé na mudança está aqui, na compra do apartamento”, disse.

Fila dobrava prédio do Ginásio de Esporte

O número de pessoas que estava na fila para realizar o cadastro chamou atenção de quem passava pela região do Ginásio de Esporte na manhã de ontem. Tribuna percorreu todo o trecho e conversou com munícipes.

A fila começava no cruzamento da Avenida Zurita com a Rua Dona Regina Michelin e dava diversas voltas no entorno do prédio do Ginásio de Esporte. De acordo com o relato dos munícipes, muitos chegaram ainda na madrugada, outros ao amanhecer. “Estou na fila desde às 6h da manhã e até que que está andando rápido”, disse uma mulher.

Mas tinha gente que reclamava do grande número de pessoas e do forte calor que marcou a manhã de ontem. Para preservar a saúde de idosos, gestantes ou mães com crianças de colo, uma fila especial foi oferecida para elas. No interior do Ginásio, 40 pessoas atendiam os munícipes e a inscrição da ficha era de menos de 10 minutos.

Cadastro termina hoje e segunda fase tem início no dia 11

Hoje (5) é o último dia do cadastro para quem está interessado em participa do sorteiro dos apartamentos da CDHU (Companhia de Desenvolvimento Habitacional e Urbano). O atendimento começa às 9h e termina às 16h, também no Ginásio de Esporte.

De acordo com último levantamento feito pela Secretaria de Habitação, atualmente o déficit habitacional em Araras atinge 5 mil famílias. Felipe Castro, secretário de Habitação, explica que hoje existe necessidade apenas de apresentar um documento de identificação.

No atendimento, o munícipe preenche uma ficha cadastral e, em seguida, recebe uma data e horário para se apresentar na segunda fase, que será de 11 a 15 de setembro.Conforme regulamento do governo do Estado, a CDHU realiza sorteio para escolher as famílias interessadas nas unidades.

Dos 212 apartamentos, 11 serão destinados para idosos que precisam seguir todas as regras, dentre elas ter 60 anos ou mais, comprovar residência em Araras nos últimos cinco anos e não ser proprietário de imóvel.Outra parcela inclui os apartamentos destinados para os policiais militares e agentes de segurança penitenciária, além de agentes de escolta e vigilância penitenciária. Para a categoria citada, serão destinados 9 apartamentos e caso o número de inscritos seja maior que o previsto, terão preferências servidores com mais tempo de residência em Araras.

Se houver empate, critérios como maior idade, maior número de filhos menores ou incapazes e sorteio são regras adotadas pela CDHU. Por fim estão os apartamentos para o público geral, sendo 7 destinados para pessoas solteiras.

Cronograma da entrega dos apartamentos da CDHU

Agendamento: 5 de setembro no Ginásio de Esporte Nelson Rügger, das 9h às 16h

Inscrição: 11 a 15 de setembro no Ginásio de Esporte Nelson Rügger

Sorteio: previsto para dezembro

Número de apartamentos: 212

Entregas: 126 em janeiro e 86 em junho de 2018

FONTE: Secretaria Municipal de Habitação