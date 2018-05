Michel Temer se compromete a atender reivindicações de caminhoneiros; diesel custará 46 centavos a menos

O Presidente da República Michel Temer fez na noite de domingo (27) pronunciamento no qual garante atender às reivindicações dos caminhoneiros de todo o...

O Presidente da República Michel Temer fez na noite de domingo (27) pronunciamento no qual garante atender às reivindicações dos caminhoneiros de todo o Brasil.

O presidente espera que cedendo nas negociações os caminhoneiros voltem ao trabalho e liberem as rodovias.

Veja os pontos em que o governo vai alterar as regras:

– preço do óleo diesel cai 46 centavos na bomba. Serão excluídas as cobranças do PIS/Cofins

– preço do Diesel será congelado e valerá por 60 dias. Depois disso os reajustes serão feitos a cada 30 dias.

– governo garante que esse sacrifício nas contas não vai recair sobre Petrobras

– por Medida Provisória (que tem força de lei) Michel Temer vai suspender a cobrança do eixo suspenso em todo o país

– 30% dos fretes da Conab (Companhia Nacional de Abastecimento) vão ser feitos por autônomos (hoje 100% é feito por empresas privadas/transportadoras)

– presidente Michel Temer diz que outra Medida Provisória (que tem força de lei) vai criar a tabela para fretamento dos caminhoneiros.