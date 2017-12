Meu pedido a Deus

Eu pedi a Deus que tirasse o meu orgulho, E Deus disse não, Que não cabia a ele tirá-lo, Mas a mim deixá-lo. Eu...

Compartilhe em suas redes sociais!

Eu pedi a Deus que tirasse o meu orgulho,

E Deus disse não,

Que não cabia a ele tirá-lo,

Mas a mim deixá-lo.

Eu pedi a Deus que me desse paciência,

E Deus disse não,

Ele disse que a paciência nasce das atribulações,

E que ela não é concedida, mas merecida.

Eu pedi a Deus que me concedesse a felicidade,

E Deus disse não,

Ele disse que me daria suas bênçãos,

E que a felicidade eu teria que encontrar por mim mesmo.

Eu pedi a Deus que me poupasse do sofrimento,

E Deus disse não,

Ele disse que a dor me afasta das ilusões da vida e me leva para perto Dele.

Eu pedi a Deus que fizesse minha vida espiritual,

E Deus disse não,

Ele disse que eu deveria crescer por mim,

Ele, como jardineiro, podaria minhas ações.

Eu perguntei a Deus se ele me ama,

E Deus disse sim,

Tanto que seu filho morreu por mim, para que, pela minha fé, eu possa um dia estar com ele no céu.

Então pedi a Deus que me ajudasse a amar os outros como ele me ama. E Deus disse: Ah! Finalmente você compreendeu…

Cantinho de Saudades

Nasceu em 15/05/1931 e faleceu 05/12/2010. Não vou escrever sobre seu currículo, pois precisaríamos de um longo espaço. Todos os conheciam como médico, como benfeitor da cidade, como esportista.

A cidade lamentou seu falecimento ocorrido naquele dia 5 de dezembro. Seu nome, Dr. Nelson Salomé. “Nelsão”, como esportista, estava sempre presente levando o seu apoio e colaboração na compra de prêmios. Jogou no Comercial FC, time dos Coloredes, Mundo Novo, time dos Médicos e outros.

Na próxima terça-feira o calendário registra o 7º aniversário do seu falecimento. Ao saudoso Dr. Nelson Salomé, com lembranças, nossas homenagens em Nosso Cantinho da Saudade.

Recordações

O calendário marcava 8 de dezembro de 1947, festa da Imaculada Conceição, 70 anos são passados, acontecia naquele dia a Ordenação Sacerdotal do hoje saudoso padre João Noris Modesti, pelas mãos e bênção do Cardeal Motta. O padre João Modesti veio a falecer no dia 21/05/2005. Nossas homenagens.