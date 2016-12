Um célebre pintor, que tinha realizado vários trabalhos de grande beleza, convence-se certo dia, de que ainda lhe faltava pintar a sua obra-prima. Procurando...

Um célebre pintor, que tinha realizado vários trabalhos de grande beleza, convence-se certo dia, de que ainda lhe faltava pintar a sua obra-prima. Procurando o motivo para realizar seu sonho, pôs-se a caminho e dirigiu-se uma poeirenta estrada, onde encontrou um idoso sacerdote que lhe perguntou para onde se dirigia.

— Não sei… respondeu o pintor. Quero pintar a coisa mais bela do mundo. Talvez o senhor possa me orientar.

— É muito simples, disse o sacerdote. Em qualquer igueja ou crença, você achará o que procura. A fé é a coisa mais bela do mundo.

Prosseguiu viagem o pintor. Mas tarde, por uma outra estrada, pergunta a uma jovem noiva se sabia qual era a mais bela coisa do mundo.

— O Amor… replicou ela. O amor torna os pobres em ricos, suaviza as lagrimas, faz muito do pouco. Sem amor não há beleza.

Continuou, ainda o pintor, a sua procura. Um soldado exausto cruzou o seu caminho e, como o pintor fez a mesma pergunta, ouve como resposta:

— A paz é a mais bela coisa do mundo. A guerra a mais feia. Onde você encontra a paz, fique certo de que aí encontrou a maior beleza.

Fé, Amor, Paz… Como poderei pintá-las? Pensou tristemente o artista e, meneando a cabeça, desanimado, tomou o rumo de casa.

Ao entrar em sua própria casa, deu com a coisa mais bela do mundo: Nos olhos do seus filhos, estava a Fé; o Amor brilhava no sorriso da esposa; e ali em seu lar havia a Paz, de que lhe falara o soldado.

Realizou assim o pintor, o quadro “A COISA MAIS BELA DO MUNDO”.

E, terminando, deu o nome à sua obra de “MEU LAR”.