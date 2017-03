Mesmo com pouco público, clubes festejam Carnaval

O antigo Carnaval de salão dos clubes ararenses parece ter ficado no passado para boa parte do público, e apesar de uma variedade significativa...

O antigo Carnaval de salão dos clubes ararenses parece ter ficado no passado para boa parte do público, e apesar de uma variedade significativa de festas pela cidade, nenhuma delas atraiu grande público no último final de semana.

Os eventos realizados nos dois principais clubes sociais da cidade, o Sayão Futebol Clube e a Associação Atlética Ararense, parecem ter atraído mais os próprios associados em detrimento dos não-sócios, ao menos durante as noites de folia. Já o Carnaval realizado no Clube Ararense, em parceria com o Bar Taverna Pub, também não teve público que extrapolou as expectativas, mas contou com bom número de foliões.

As festas nos clubes sociais da cidade começaram já na sexta-feira e atraíram público tímido, mas composto basicamente pelos próprios associados. Nas noites de sexta-feira e sábado o Sayão e a AAA contaram com shows fora dos salões sociais. O diferencial do Sayão no sábado, bem recebido pelo público, foi o Trio Elétrico com a Banda Capital Brasil, no estacionamento. Mesmo com o Trio Elétrico o clube manteve a programação noturna do sábado.

O Sayão não realizou Carnaval na noite de domingo, apenas a matinê na tarde do mesmo dia. Já a Associação realizou em todas as noites, entre sexta e segunda-feira, Carnaval defronte o Pit Stop.

Mesmo com chuva a Prefeitura manteve, no domingo a noite, na Praça Barão de Araras, a Noite das Marchinhas com Orquestra de Sopros de Araras Maestro Francisco Paulo Russo, no Coreto. O local recebeu público pequeno em virtude da chuva.

O Carnaval no CEU do José Ometto também não teve grande público, mesmo com evento aberto ao público no CEU da na Praça Jorge Assumpção, no bairro José Ometto.

O Gema (Grêmio Esportivo Municipal Ararense) promoveu o Carnarock no sábado (25), com a apresentação de diversas bandas, enquanto o Grêmio Recreativo Ararense teve o Carnaforró no domingo a noite.

Além da Associação Atlética Ararense e de o Sayão Futebol Clube terem realizado matinês nas tardes de domingo, ambos realizam na tarde de hoje novamente matinês, a partir das 15h. Enquanto o Sayão terá a Banda Bandagem no Salão Social, a Associação conta com a Banda Musical 5 Estrelas, também no Salão Social.

No mesmo dia, mas a partir das 18h a Matinê será com trio elétrico na região leste de Araras. Com artistas da própria comunidade, o CEU José Olavo Paganotti encerra a festa na zona leste em evento aberto ao público.

Matinês nos clubes

Nos principais clubes da cidade as festas terão matinês de Carnaval ainda hoje. Na Piscina (Associação Atlética Ararense) a tradicional Matinê tem custo único a não sócios de R$ 20. Para sócios a entrada é gratuita.

No Sayão Futebol Clube faz sua última matinê nessa terça-feira, das 15h às 19h. Os sócios têm entrada gratuita e os não sócios precisam pagar R$ 20. Eles precisam, contudo, estar acompanhados de sócios

Sayão Futebol Clube:

Terça-feira, das 15h às 19h

Matinê com a Banda Bandagem no Salão Social

Não sócios: R$ 20

Sócios não pagam

Associação Atlética Ararense:

Terça-feira, das 15h às 18h

Matinê com a Banda Musical 5 Estrelas, no Salão Social

Não sócios: R$ 20 (acompanhados de um associado)

Sócios não pagam

Carnaval no CEU – José Ometto:

Terça-feira, 18h

Matinê/trio elétrico com artistas da própria comunidade

Local: CEU José Olavo Paganotti