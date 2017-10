Merenda: Pães com bolor distribuídos nas escolas são recolhidos e caso investigado

Uma denúncia feita em rede social nesta quarta-feira (18) trouxe à tona esta semana que vários pães embolorados foram distribuídos para as escolas...

Uma denúncia feita em rede social nesta quarta-feira (18) trouxe à tona esta semana que vários pães embolorados foram distribuídos para as escolas municipais e estaduais pela Central de Abastecimento da Secretaria da Educação para serem oferecidos na merenda dos alunos.

Funcionários da Central de Distribuição e professores das escolas teriam denunciado que receberam pães embolorados ao site BN Notícias. A denúncia também chegou ao conhecimento da vereadora Regina Corrochel (PTB), inclusive com fotos mostrando que a validade nas embalagens dos pães é dia 21 de outubro, ou seja não estavam vencidos. A vereadora que repassou as informações para os outros parlamentares, afirmou que é dever deles fiscalizarem, segundo diz o site.

Diante da projeção negativa da notícia, a Prefeitura emitiu nota oficial dizendo que decidiu recolher os pães assim que tomou conhecimento do ocorrido, além de investigar o caso e buscar um novo fornecedor emergencial para evitar a interrupção da merenda.

“Após a identificação de bolor em um lote de pães fornecido pela empresa responsável, a Prefeitura Municipal de Araras imediatamente determinou o recolhimento dos produtos através da Central de Abastecimento, além da adoção das seguintes medidas: comunicação à empresa; instauração de procedimento administrativo; suspensão do fornecimento dos produtos; comunicação à vigilância sanitária e envio de amostras para análise técnica ao Instituto de Tecnologia de Alimentos, de Campinas, uma vez que os produtos estão dentro do prazo de validade. Importante frisar que os pães NÃO foram servidos aos alunos. Para garantir o fornecimento de pães às unidades escolares, estão sendo realizadas em caráter emergencial, as tratativas para a aquisição e entrega do produto, evitando assim sua interrupção.

Ressaltando que a Central de Abastecimento não armazena pães, produtos e/ou alimentos perecíveis, pois os pães, logo após a entrega, são enviados imediatamente para todas as unidades escolares. A empresa já disponibilizou um laudo onde atesta que o motivo do bolor, foi uma máquina que embala os pães, que superaqueceu”, diz a nota.

O site também afirma que algumas serventes conseguiram ver a tempo e não chegou a entregar os pães com bolor para as crianças. “Não sei se todas viram”, disse uma funcionária pública, que preferiu não se identificar.

Em entrevista a Rádio Fraternidade de Araras nesta quinta-feira (19), o secretário de Comunicação, Douglas Gonzaga afirmou que não divulgará o nome e cidade da empresa responsável pelo fornecimento dos pães enquanto as investigações não forem concluídas.

O que são os bolores

Os bolores são uma concentração grande de fungos, organismos considerados decompositores na natureza e presentes em qualquer lugar em que haja matéria orgânica disponível, como restos de plantas ou animais mortos. Assim, a tal “penugem” que costumamos ver no alimento mofado são as hifas, ou seja, as estruturas em forma de fios que compõe o corpo dos fungos.