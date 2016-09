Merecida homenagem Começa nesta quinta-feira mais uma edição da Copa Araras de Futsal, competição que terá 44 times, sendo 12 na 1ª divisão e...

Merecida homenagem

Começa nesta quinta-feira mais uma edição da Copa Araras de Futsal, competição que terá 44 times, sendo 12 na 1ª divisão e outras 32 na divisão de acesso. O jogo único desta quinta-feira será entre o atual campeão Salão do Zé Mário e o Praça V, às 19h45, no Ginásio Nelson Ruegger. Outra atração do campeonato deste ano é a merecida homenagem ao médico e esportista Ênio Vitali. A competição é denominada Copa Araras de Futsal Dr. Ênio Vitali. Há décadas morando e trabalhando em Araras, Ênio é um apaixonado pelo esporte, tanto que ainda “bate uma bolinha” com alguns amigos veteranos na quadra do Insa, às quartas-feiras. Merecida homenagem!

Percurso definido

No próximo domingo acontece a Corrida da Independência, em Araras, com provas de 5 km e 10 km. Os percursos foram definidos nos últimos dias e já divulgados aos competidores. Foram 620 inscritos, um número bastante expressivo por se tratar de uma corrida de rua. Ponto positivo para a Secretaria de Esporte, que vem há vários anos organizando esse tipo de corrida, sempre em março (comemoração ao Dia do Município) e em setembro (Independência do Brasil), de forma ininterrupta.

Trajeto

Apesar dessas corridas estarem acontecendo continuamente, o que se percebe é a troca constante dos percursos. Ora com saída e chegada do Ginásio Municipal, ora utilizando a região do Parque Ecológico. Correr na Marginal, perto do Lago, é bastante atrativo, porém, compromete bastante o trânsito de veículos. A opção de fazer na região do Parque Ecológico seria mais sensata, até porque, alguns motoristas da cidade ainda não têm a noção de respeito ao pedestre/corredor e ciclista.

Falando em corrida…

Estamos a uma semana da comemoração da Independência do Brasil, e nesta quinta-feira (1) acontece a abertura da Semana da Pátria, com a realização da Corrida do Fogo Simbólico. O Ato Cívico começa às 8h, na Emef Professor Júlio Ridolfo, e contará com apresentações de fanfarra e também do projeto Cidadania. Em seguida, a tradicional Corrida do Fogo Simbólico terá a participação de atiradores do Tiro de Guerra de Araras e integrantes de grupos de corrida da cidade. A prova, que seguirá os moldes e orientações da Liga de Defesa Nacional, instituída em 1938. O trajeto será diferente do ano passado. Os corredores sairão da Emef Professor Júlio Ridolfo, e seguirão pelas ruas Luiz Michielin, Tulipas, Via Industrial, passando sob o viaduto Lázaro Lotto em direção à Rua dos Cedros, Avenida Padre Alarico até chegar na Avenida Dona Renata (Marginal), passando pelo Corpo de Bombeiros, Câmara Municipal e chegando ao Ginásio de Esporte Nelson Rüegger.