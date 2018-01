Mensagem aos esportistas de Araras

Décadas atrás, quando eu era narrador esportivo e diretor do Departamento Esportivo da Rádio Centenário de Araras, por longos anos tive a satisfação de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Décadas atrás, quando eu era narrador esportivo e diretor do Departamento Esportivo da Rádio Centenário de Araras, por longos anos tive a satisfação de entrevistar dezenas de autoridades da cidade. Na medida do possível vou publicando o que eles disseram, mais de 45 anos já passados.

Por meio da Rádio Centenário de Araras, o coronel Theodoro de Almeida Pupo, M.D. Interventor Federal em Araras, dirigiu a seguinte mensagem há mais de 40 anos já passados:

“Por intermédio da prestigiosa Equipe Esportiva 1570, da Rádio Centenário, fazemos chegar aos esportistas ararenses nossa palavra de esclarecimento, incentivo e confiança. Ao escolhermos o Presidente da Comissão Municipal de Esportes tivemos por escopo fosse um esportista de reconhecida competência e probidade, preocupado em fazer desaparecer no Município e na Região, os desentendimentos e rivalidades prejudiciais, por ventura existente entre cidades e clubes e, ao mesmo tempo, desejoso da implantação de elevadas normas esportivas nas relações entre munícipe e clubes. Cuidamos que os membros dessa Comissão tivessem sido escolhidos dentre aqueles que, comprovadamente, houvessem prestado serviços ao esporte e estivessem integrados no meio esportivo da cidade, fosse ela um órgão preocupado em zelar pelo acatamento e respeito junto às associações esportivas das normas e regulamentos emitidos pelos poderes superiores nacionais, estaduais e municipais. 1970 para os esportistas ararenses foi mais um ano de estudos, de tomadas de posições, de planejamentos e verificações, do que um ano de realizações, e isso em decorrência do desinteresse e abandono a que foi relegado o esporte local. Manifestamos a nossa confiança no muito que poderá ser realizado em prol do esporte ararense no ano vindouro, na cooperação e interesse das entidades esportivas locais desejosas de difusão do esporte – verdadeira contribuição de trabalho físico a educação, como veículo que é da aquisição e aperfeiçoamento das qualidades morais e intelectuais. A despeito de quantos insistem em se servirem do esporte para promoções pessoais e políticas; a despeito de quantos continuem interessados em deturpar a aplicação sábia de restrições legais, em defesa da saúde e moralização de praticantes e entidades a que pertencem – como se fossem obstáculos intransponíveis levantados em prejuízo do esporte da massa; a despeito de quantos se arvorem líderes defensores de clubes varzeanos e rurais, com fins inconfessáveis – acreditamos na promoção de medidas que objetivem assegurar uma consciente e constante disciplina a organização e administração de entidades esportivas, bem como na preocupação de tornar o esporte cada vez mais, um eficiente processo de educação física e espiritual da juventude, e uma alta expressão da cultura e da energia nacional. Sabemos que é imperioso o incentivo ao desenvolvimento do amadorismo como prática de esportes educativos por excelência, e não ignoramos que é uma necessidade exercer rigorosa vigilância sobre o profissionalismo, com a finalidade de mantê-lo dentro de princípios de estrita modalidade. Cremos que a imprensa falada tem capital importância na divulgação, incentivo e moralização do esporte; que sua responsabilidade é muita e a veiculação que faz, deve se acercar de toda cautela, a fim de que não dê azo a interpretações que diferem da realidade. O importante papel que desempenha na comunidade, como órgão informativo, está incluído entre os melhores mais úteis serviços prestados à nação. É justo que se destaque a correção e fidelidade com que a Equipe Esportiva 1570 se houve neste ano que se finda. Nossos cumprimentos com augúrios de pleno êxito para 1971, que continue bem e melhor informando os dignos e dedicados esportistas de Araras” – Coronel Theodoro de Almeida Pupo, Interventor Federal em Araras.

126 anos

“Então, como é que é… é… Tribuna…”

Na próxima terça-feira, dia 16 de janeiro, o calendário marca mais um aniversário de Tribuna do Povo. 126 anos de trabalhos e dedicação, divulgando Araras, seu comércio, sua indústria e informando nosso povo.

Mesmo enfrentando as dificuldades do dia a dia, a Tribuna do Povo continua firme. Afinal, a semente caiu em terra boa, por isso cresceu e orgulhosamente está nos visitando, trazendo variadas informações.

O esporte em Araras muito deve à Tribuna do Povo, pois em suas páginas estão registrados os principais acontecimentos esportivos. Nossos cumprimentos aos seus diretores e funcionários.

Sociais

Ontem, dia 12, esteve colhendo mais uma primavera a jovem Bruna Vanilze G Pedraçoli, e no dia de hoje quem está aniversariando é o jovem Caio Henrique Gambini. A eles votos de parabéns, muita paz, saúde e felicidades.