‘Menina dos olhos’ A ‘menina dos olhos’ do prefeito Nelson Brambilla (PT), em relação aos feitos de sua gestão, parece mesmo ser a implantação...

‘Menina dos olhos’

A ‘menina dos olhos’ do prefeito Nelson Brambilla (PT), em relação aos feitos de sua gestão, parece mesmo ser a implantação da Faculdade de Medicina em Araras – que ainda não aconteceu. O prefeito, que é médico, nunca escondeu a expectativa pessoal na implantação do curso em Araras, sonho dele e de outros políticos que passaram pela cidade. Não ao acaso, o nome que Brambilla tenta fazer de sucessor, Breno Cortella (PDT), tem insistido no tema, e garantido, em seus programas eleitorais, que é essencial a vinda da Faculdade para a melhoria da saúde em Araras. De fato, a vinda de uma Faculdade de Medicina – curso de ponta, aliás – merece bons olhos da sociedade, mas não há garantia que uma escola de medicina melhore o sistema de saúde local. Pode ajudar, mas isoladamente não é decisiva. Ao que parece, não faltam médicos em Araras, mas falta organização no sistema de saúde municipal, que sequer é informatizado. Tanto é assim que todos os candidatos a prefeito – Breno Cortella (PDY), Pedrinho Eliseu (PSDB), Bonezinho Corrochel (PTB), Paulinho Nascimento (PSD) e Du Severino (PTN) – concordam (cada um à sua maneira) que mudanças e modernização do sistema de saúde da cidade precisam acontecer.

Comemoração?

Coincidência ou não, praticamente na mesma hora em que se tornou pública a sentença de que Pedrinho Eliseu (PSDB) teve seu registro de candidatura indeferido pelo juiz eleitoral de Araras, Rafael Pavan Filgueira, ouviram-se fogos de artifício nos céus de Araras. Mesmo que seja uma ‘obra do acaso’, a soltura dos fogos poucos minutos após a publicação online da sentença, ou ainda que possa ter, a soltura dos fogos, decorrido de comemoração de gols no Campeonato Brasileiro de Futebol, é notável o sentimento de empolgação de adversários de Pedrinho, que sempre insistiram (em conversas de bastidores) que ele não poderia ser candidato a prefeito.

Sou brasileiro, não desisto nunca!

Pedrinho, contudo, continua se mostrando confiante, mesmo sendo o único, até agora, que teve formalmente seu registro de candidatura negado pela Justiça Eleitoral em primeira instância. Isso porque, apesar da decisão ocorrida em Araras, nada está sacramentado, e ele ainda tem chance de virar o jogo no TRE (Tribunal Regional Eleitoral) de São Paulo.

Fogo de palha

A tese de notícia de inelegibilidade, requerida contra a candidatura dos nove vereadores de Araras que são candidatos, pelo uso da TV Câmara, não teve qualquer respaldo do Ministério Público Eleitoral. Pelo contrario, o órgão que ‘representa o povo’ fez questão de destacar que o uso da TV Câmara para transmitir sessões, que são públicas e abertas, não pode ser comparado com o uso de programas televisivos de emissoras comerciais. Com as defesas dos vereadores – que são candidatos nessas eleições – e com o MP Eleitoral corroborando a tese de que nada de anormal houve, ficou evidente que o juiz eleitoral Rafael Pavan Filgueira não daria prosseguimento ao caso. Filgueira ainda explicou que, “qualquer impedimento de transmissão, em rede aberta ou não, afrontaria o interesse dos eleitores, padecendo de inconstitucionalidade por ofensa ao princípio da publicidade que rege a Administração Pública”.

Contundente

Apesar dos poucos segundos que tem à disposição nos programas gratuitos de rádio TV, o candidato a prefeito Du Severino (PTN) é o que está se apresentando com mais contundência em críticas ao que está errado. Ele é firme no que critica, sem receios, até porque, com uma coligação pequena, não tem o que perder.

Freio

Por outro lado, os outros três candidatos teoricamente da oposição, o trio “inho” – Bonezinho, Pedrinho e Paulinho, optaram em não “chutar a canela” do atual governo. Sabem o que está funcionando e o que está errado, mas preferiram uma campanha mais “light”. Aliás, o candidato Paulinho vem sendo questionado até por seus pares de sua postura com ausência de críticas ao atual governo.

Eu não!

O prefeito Nelson Brambilla (PT), coordenador da campanha de Breno Cortella (PDT), está bastante engajado em querer fazer seu sucessor. Nesta semana ele deixou claro que fez de tudo para seu grupo não entrar no jogo de tentativa de impugnação do adversário Pedrinho Eliseu (PSDB), o que realmente não ocorreu – foi o MP Eleitoral quem pediu a negativa do registro do tucano. O próprio Breno, consultado pela Tribuna antes do prazo, afirmou que não iria protocolar qualquer pedido de impugnação. Está dito.

Grito dos ex-incluídos

Ficou famoso no Brasil o Grito dos Excluídos, grupo que sempre protestou nos desfiles de 7 de setembro, data de comemoração da Independência do Brasil, com reivindicações voltadas aos movimentos sociais, base de apoio ao governo do PT. Inclusive em Araras. Porém, enquanto o PT foi governo em Brasília, o grito foi um pouco mais baixo. Mas o tom voltou a aumentar no desfile deste ano após o impeachment da petista Dilma Rousseff. Agora não são mais incluídos! Em Araras, um grupo denominado Marcha pela Democracia protestou no desfile de 7 de setembro, contra o vice Michel Temer (PMDB) que herdou a presidência.

Reforma

Depois da repercussão de suas declarações sobre a reforma trabalhista, o ministro do Trabalho, Ronaldo Nogueira, comentou à imprensa que recebeu uma ligação do presidente Michel Temer (PMDB) no início da noite de quinta-feira (8) que o fez reafirmar que “o governo não vai elevar a jornada de oito horas, nem tirar direitos dos trabalhadores”. O ministro enfatizou que a pretensa reforma permitirá é que as convenções coletivas de categorias tenham a opção de flexibilizar a forma como a jornada será realizada, com limites de até 12h por dia, por exemplo. O que se sabe até agora é que não há proposta de reforma trabalhista formalizada, e a repercussão de cada ponto, aparentemente, pode fazer o presidente Michel Temer recuar ou avançar em pontos da proposta de reforma no setor.

TORPEDO

“Como se sabe, as Sessões das Casas Legislativas são públicas e abertas a qualquer do povo. Nem poderia ser diferente, pois ali se debate questões de interesse dos eleitores”.

Do juiz eleitoral Rafael Pavan Filgueira, em sentença sobre a ausência de notícia de inelegibilidade, reforçando a tese de legalidade da exibição da TV Câmara, mesmo em período eleitoral, como algo de interesse da sociedade.