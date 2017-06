Meneghetti é condenado por deixar ‘contas’ a sucessores

A Vara Criminal de Araras condenou na última semana de maio o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS) em prestação pecuniária no importe de 20...

A Vara Criminal de Araras condenou na última semana de maio o ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS) em prestação pecuniária no importe de 20 salários mínimos (hoje mais de R$ 18 mil), mediante depósito judicial, em prol de entidade assistencial e multa fixada em 10 dias-multa concomitantemente. O juiz Rafael Pavan de Moraes Filgueira condenou o ex-prefeito por Crimes Praticados contra a Administração. Cabe recurso da decisão adotada em maio na Justiça local.

Segundo a Justiça, Meneghetti deixou em dívidas mais que o dobro do que havia disponível nos cofres públicos ao sair do cargo, em 2008. “A pena base dos acusado deve ser fixada acima do mínimo legal, em razão do valor dos gastos deixados para a então Nova Administração Municipal, que superava o dobro do valor disponível em caixa. Aumento, assim, a pena base em 1/4”, finalizou na sentença o juiz.

Conforme consta no mesmo documento (publicado no Diário de Justiça Eletrônico na última sexta-feira, 9), a ação penal que culminou na condenação de Meneghetti foi movida pelo Ministério Público, acusando o ex-prefeito da prática do delito descrito no artigo 359-C do Código Penal. Por “ordenar ou autorizar a assunção de obrigação, nos dois últimos quadrimestres do último ano do mandato ou legislatura, cuja despesa não possa ser paga no mesmo exercício financeiro ou, caso reste parcela a ser paga no exercício seguinte, que não tenha contrapartida suficiente de disponibilidade de caixa” o ex-prefeito poderia ser condenado a reclusão de 1 a 4 anos. De fato o juiz entendeu que o ex-prefeito poderia cumprir pena de 1 ano e 3 meses de reclusão em regime inicial aberto, mas impôs a ele pena alternativa: pena restritiva de direito de multa.

A acusação do Ministério Público, acatada pela Justiça, é de que Meneghetti, como prefeito, autorizou a assunção de obrigações cujas despesas não podiam ser pagas no mesmo exercício financeiro no período entre 1º de maio de 2008 e 31 de dezembro de 2008, dois últimos quadrimestres do último ano de seu mandato como Prefeito. A denúncia foi recebida em setembro de 2012. Posteriormente o ex-prefeito apresentou sua defesa, que não convenceu o juiz.

Meneghetti negou em juízo a prática delitiva, alegando diferenças técnicas entre os termos empenho processado e não processado e teria alegado que quem fez as despesas foi o novo prefeito (Pedrinho Eliseu) e não ele, que tão somente fez o processado, “pois é praxe”. Disse ainda que, como o novo prefeito à época era seu adversário político, “era evidente que essas acusações seriam feitas, mas que as despesas foram com remédios, pagamento de décimo terceiro”, segundo a Justiça.

Conforme consta na sentença do Judiciário, Meneghetti ainda “narrou que o valor de R$ 15 milhões era referente ao não processado e que havia saldo para o processado. Disse que o Tribunal de Contas, no dia 30 de abril, verificou o valor que havia em caixa e o montante a pagar já processado, mas que, no caso em questão, havia saldo para pagar, sendo que somente o não processado que ficaria por responsabilidade do novo prefeito. Afirmou que o saldo não processado já tinha alguns contratos assinados, mas que foram antes do dia 30 de abril”.

Para o juiz, “os documentos trazidos aos autos não deixam dúvida acerca do delito perpetrado e que a maior parte das obrigações foram contraídas na gestão do acusado nos dois últimos quadrimestres do ano de 2008, “o que é vedado”. O juiz pontuou que mesmo com a exclusão dos restos a pagar relativos a empenhos não processados (…) o valor correspondente às despesas contraídas em 2008, que pendiam de pagamento ao final de 2008, atingiu a cifra de R$10.755.042, 57, “muito superior ao saldo de caixa disponível”.

Outro problema é que as despesas foram com pessoal, matérias de consumo, obras, instalações entre outros, “em suma, de natureza não emergencial”. A Tribuna tentou falar com Meneghetti por telefone, mas não conseguiu contato.

Testemunho do atual prefeito, de ex-secretária e contador pesaram

Algumas testemunhas ouvidas pela Justiça explicaram os valores deixados pela administração do ex-prefeito Luiz Carlos Meneghetti (PPS), que na interpretação do juiz Rafael Pavan Filgueira deixou dívidas a serem pagas pela próxima administração municipal. “As testemunhas foram firmes no sentido de que, ao final do mandato do acusado, este deixou restos a pagar maior que a capacidade financeira para o próximo prefeito assumir”, pontuou o juiz.

O atual prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) chegou a declarar ao juiz que Meneghetti entregou a administração com restos a pagar no último quadrimestre do último mandato que ele deveria cumprir. “Ao ser indagado,contou que não sabe do que se tratavam os restos a pagar, mas que o prefeito anterior deveria deixar saldo em caixa suficiente para o pagamento das despesas do próximo mandato”, pontuou o juiz.

Marizeth Baghin Morandin, que foi secretária de Fazenda e Administração na gestão do ex-prefeito Meneghetti disse em juízo que ao final da administração “ficou um resto a pagar no valor de R$ 15 milhões” e que o Tribunal de Contas entendia que poderia a futura gestão não pagar estes contratos já celebrados.

Gilberto Alves de Oliveira, contador da Prefeitura na época, relatou que no final de exercício Meneghetti teria deixado “algo em torno de R$ 15 milhões”, mas disse que não se recorda com precisão quanto foi, “mas que, o próprio Tribunal de Contas fez uma contagem diferente, além do que existia valores contraídos entre 1 de janeiro e 31 de abril” e que o valor que restou para o exercício seguinte era algo em torno de R$ 6 milhões de reais, “valor este que estava vinculado às despesas com educação e saúde”.

Gilberto disse ainda que quando o novo prefeito Pedrinho Eliseu assumiu, fez um decreto com os valores, sendo que, no mandato de Meneghetti, ele foi pagando o que a administração entendia como prioridade.