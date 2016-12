Memória desidratada

“Uma história vivida não tem tempo de calendário— tem-no só no que se viveu”. (Vergílio Ferreira) Fim de ano recomenda algumas práticas. A...

Fim de ano recomenda algumas práticas. A mais useira delas sugere uma faxina geral antes que o último mês engastado nas folhinhas morra de velho. Não se trata de superstição. Ou de feng shui. Trata-se de higienização.

Decorridos pouco mais de 330 dias desse politicamente aviltado e economicamente incorreto ano da Graça de Nosso Senhor Jesus Cristo de 2016, revistas, pilhas de recortes de jornais e publicações diversas — constituídas majoritariamente de textos literários —, agendas, e itens não identificados, juntam-se agora aos livros e CDs que deveriam ter sido devolvidos às estantes que rodeiam minha prisca figura. Deveriam, mas não foram.

Não chego ao ponto de dizer que o monte de inutilidades cabe em uma caçamba. Não. Digamos que tudo seria acomodado em uma cesta de taquara.

Esse excedente sem serventia deveria ir para o saco do lixo. Confesso, porém, uma deficiência incorrigível: tenho enorme dificuldade para me desfazer do material abandonado sobre a velha mesa que serve aos meus propósitos de escriba semanal e navegador online eternamente iniciante.

Minha resistência à varrição do sobredito material que o tempo obviamente confiscou funda-se, entre outras, em duas razões.

Primeiro, detesto me desfazer dos textos que recolhi, mesmo sabendo que, passados os acessos de Edward Mãos de Tesoura, tais retalhos já não despertam o interesse inicial; depois porque, sendo herdeiro de ilustres portadores de rinite alérgica, os ácaros fazem festa quando, por descuido, teimosia ou necessidade, ponho-me a fuçar nos lotes de velharia, sabidamente o pasto predileto desses primos do carrapato.

Assim, em ambos os casos seria loucura ordenar o caos organizado que praticamente me ilha no espaço que construí para chamar de meu.

Dizem — dizem, eu não sei — que existem dois tipos de loucura: a que deixa o bom Deus zangado e a que curiosamente lhe agrada.

“Nos indivíduos”, disse Nietzsche, “a loucura é algo raro — mas nos grupos, nos partidos, nos povos, nas épocas, é regra”.

Convenhamos, as duas observações são a alavanca e ponto de apoio que Arquimedes pediu para mover o mundo. Bingo! E como assim é, escorei-me nesses respeitabilíssimos salvo condutos e… mãos à obra. Mexo aqui, reviro ali, separo acolá, quando meus dedos libertaram o Gênio da lâmpada.

A entidade mágica materializou-se na forma de um leque, de uma foto tirada em um baile de debutantes e, aleluia, de um telegrama. Não é todo dia que o Gênio revela-se tríptico, motivo pelo qual interrompi a faxina.

Boas lembranças pedem enérgicas recusas. Imediatamente repeli o ataque de minha loucura breve. Afinal, ali estava um pedaço do passado. Um pedaço honestamente saboroso. Três fragmentos de usanças que já tiveram seus dias de glória.

Os cidadãos do mundo nascidos há 30, 40 anos atrás, possivelmente nunca viram alguém refrigerar-se com os abanos intermitentes de um leque.

Eu vislumbrava um quê de graça intransigente nos movimentos que as mulheres faziam com as ventarolas coloridas. Os leques, mais chiques, nasciam da arte feita com madeira e papel. O arremate era dado pela decoração feita com aquarelas.

O baile de debutantes e o telegrama também não resistiram à feroz balada da evolução natural vulgarmente chamada de “progresso”. Faz parte. Progredir é preciso, retroceder não é preciso. Assim falam os Zaratrustas da sociologia, da filosofia e das demais ias enganosas. Certo ou errado, é a vida.

Um leque, uma foto tirada em um baile de debutantes e um telegrama podem mais que uma limpeza dezembrina. Contam uma história vivida, e isso é o que vale.

Principalmente porque uma história vivida não tem tempo de calendário— tem-no só no que se viveu.

Bom dia!