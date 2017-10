Meio Ambiente quer plantar 20 mil árvores em um ano

Primeira fase vai atender 150 moradores que pediram mudas antecipadamente; meta é reduzir déficit de árvores na cidade A partir da próxima segunda-feira (23)...

A partir da próxima segunda-feira (23) o DMA (Departamento de Meio Ambiente), órgão da Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais inicia a primeira fase do projeto de rearborização. A meta é plantar 20 mil árvores no período de um ano, sem custos para os munícipes.

Hoje a cidade tem déficit de árvores de acordo com dados do DMA, que estima que há cinco habitantes para uma árvore, quando o indicado pela OMS (Organização Mundial da Saúde) é uma árvore para um habitante ou até cinco árvores para um habitante.

O déficit é resultado da falta de política ambiental que deixou de ser feita com o passar dos anos. Em recente entrevista para Tribuna, o engenheiro agrônomo da Serviços Públicos, José Salim Chaib de Oliveira, disse que muitas árvores que ficavam nas calçadas dos comércios foram derrubadas, assim como nas residências, sem replantio.

Para reverter a situação, o projeto do DMA pretende incentivar o plantio de árvores nas calçadas das residências e dos comércios. A primeira fase atenderá 150 moradores que já solicitaram mudas antecipadamente.

Depois o projeto será ampliado para todos os bairros e o plantio também incluirá praças, áreas institucionais e canteiros centrais de avenidas. Raquel Metzner, diretora de Meio Ambiente, explica que normas técnicas serão obedecidas como o porte ideal de cada espécie para cada calçada, além da necessidade da ausência de fiação elétrica, telefônica e também tubulação de água e esgoto.

Metzner considera o número de 20 mil mudas ambicioso, mas enfatizou que o objetivo é acabar com o déficit. Na segunda fase, funcionários do Meio Ambiente visitarão imóveis que contam com espaço na calçada para plantio.

Como citado, pontos técnicos serão obedecidos e inclui a largura da calçada. “Há bairros construídos há mais de 50 anos e sem calçadas amplas, o que não permite o plantio em alguns casos. Todos os pormenores serão verificados”, explica.

Antes de plantar a Prefeitura vai pedir autorização para o morador e este tem que mostrar interesse em cuidar corretamente da árvore. A Prefeitura vai abrir o canteiro, plantar a muda, fechar o canteiro e sem cobrar nada do morador.

Fora a visita, o munícipe também pode solicitar o plantio no Departamento de Meio Ambiente, localizado na Rua Cândido Lacerda, 231, Centro. O atendimento é de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h. É preciso apresentar carnê do IPTU (Imposto Predial Territorial Urbano), além do documento de identidade para comprovar posse do imóvel e protocolar solicitação.

Plantio de árvores na zona urbana deve seguir padrões, diz engenheira florestal

A engenheira florestal Ana Carolina Devides Castello orienta que a arborização tende a trazer benefícios para a cidade, mas cita alguns fatores a ser seguidos. Castello afirma que o plantio em calçadas é ótimo para a manutenção ambiental e para a biodiversidade.

“A principal questão é saber onde será plantada e a espécie que será escolhida. O ideal para as calçadas são as de porte médio e pequeno e as de grande porte podem ser plantadas em avenidas com canteiros extensos”, explica.

Fala ainda que não devem ser plantadas perto de fiações elétricas e o tamanho da copa deve ser verificado. “É preciso pensar não somente na altura, mas no tamanho que a copa ficará na fase adulta, sendo que algumas atrapalham a passagem de pedestres”, disse.

Castello disse que não existe uma regra para que a muda seja de espécie nativa da região ou do Brasil, mas cita que a escolha pode trazer benefícios, principalmente na atração de pássaros. “As árvores nativas atraem a volta dos pássaros e os frutos ou sementes são atrativos”, explica.

Porém, alerta para cuidados com árvores que geram frutos grandes e que podem criar riscos para os moradores. “Quando plantadas nas calçadas os frutos caem e podem atingir pedestres e carros. Por isso que o importante é plantar árvores frutíferas em praças ou margens de ribeirões, não em estacionamentos e calçadas”, afirma.

Como exemplo de árvores frutíferas ideais para a cidade cita a goiabeira, jabuticabeira ou jerivá. Já as com flores fala da quaresmeira, que é de pequeno porte. Por fim, cita importância da poda. “Não basta apenas plantas e sim ter manutenção e com podas adequadas”, finaliza.