Meio Ambiente inicia a retirada das árvores condenadas da Avenida do Filtro

O DMA (Departamento de Meio Ambiente) iniciou nesta segunda-feira (16) a retirada das duas espécies de figueiras (ficus benjamina) que estão condenadas na Avenida Senador Lacerda de Vergueiro (Avenida do Filtro), no Jardim Cândida.

A remoção das árvores será realizada em duas etapas: a princípio, a retirada dos galhos mais altos até a destoca das árvores; posteriormente, a remoção dos tocos. A previsão de término do serviço está prevista para o fim desta semana.

“Nesta operação participaram umas cinco pessoas, funcionários da Forty na parte da retirada das árvores, TCA e do Demutran, no desvios dos trechos dos ônibus e do trânsito nas arredores da avenida”, explicou a chefe de serviço de mudas, viveiros e reflorestamento, Ana Leão.

De acordo com o Departamento, o processo de remoção dá continuidade aos trabalhos iniciados em 2016 naquela avenida. O laudo técnico foi feito pela empresa Forty Construções e Engenharia, com responsabilidade da engenheira ambiental, Pamela Pereira dos Santos.