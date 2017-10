Meio Ambiente começa a derrubar árvore perto da Câmara

Começou no último sábado (30) a derrubada da falsa seringueira que fica na rotatória da Câmara Municipal. O corte da copa da árvore começou...

Começou no último sábado (30) a derrubada da falsa seringueira que fica na rotatória da Câmara Municipal. O corte da copa da árvore começou às 7h30 e o trânsito ficou interditado no cruzamento das avenidas Zurita e Dona Renata (Marginal).

De acordo com informações da Prefeitura, o corte contou com ajuda do Corpo de Bombeiros e o trânsito foi impedido pelo Demutran (Departamento Municipal de Trânsito). O Departamento de Meio Ambiente esclarece que a atitude foi necessária para evitar acidentes, pois os galhos corriam risco de cair em cima de veículos e pedestres.

Laudos técnicos apontaram que árvore estava comprometida, de acordo com dados do Meio Ambiente. Pelo porte da árvore e sua localização, a retirada foi divida em duas etapas e a Secretaria de Planejamento, Gestão e Mobilidade já tem um projeto para o local, que deverá receber uma terceira faixa de rolamento.