Medida tenta diminuir trastorno causado por pombos em UPA

Telhado da UPA (Unidade de Pronto Atendimento) Elisa Sbrissa Franchozza, no José Ometto II, está recebendo a instalação de tela de proteção para impedir proliferação dos pombos no local. Além da sujeira causada, a Prefeitura quer evitar o risco de contaminação de doenças nos pacientes da unidade. A construção possui várias frestas que possibilitam a entrada das aves.

Dois serviços vem sendo realizados no local para impedir a entrada e a construção de ninhos de pombos no telhado da UPA – um deles é a instalação de telas de proteção em toda a cobertura e outro, trata-se da dedetização com um gel repelente específico para manter as aves afastadas. Os serviços estão sendo realizados pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Obras Públicas.

“Os pombos se alojam nas vigas e em locais que possam servir de abrigos. As aves entupiam as calhas, danificando toda a estrutura do telhado. Estamos usando um gel repelente próprio para afastá-las e o telamento para impedi-las de entrar e ter contato com a população que espera para ser atendida. Após cinco anos de proliferação, pombos são afastados da UPA”, comentou o diretor da UPA, Jonas Alves de Araújo Filho.

Segundo a diretoria da UPA Zona Leste, o serviço de pronto atendimento de urgência e emergência recebe em média 7.500 munícipes por mês.