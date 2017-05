Medida acertada

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tenta, junto à Câmara de Araras, viabilizar alteração no atual Código de Posturas do Município para que estabelecimentos...

O prefeito Pedrinho Eliseu (PSDB) tenta, junto à Câmara de Araras, viabilizar alteração no atual Código de Posturas do Município para que estabelecimentos comerciais possam abrir as portas fora dos horários previstos na lei. O projeto foi enviado ao Legislativo em abril, e havia previsão para que fosse votado ainda este mês.

Para o prefeito a lei, como está, atrapalha o comércio e a indústria local, já que é ultrapassada e limita o desenvolvimento da cidade. Nas cidades vizinhas, os estabelecimentos comerciais são autorizados a desenvolver suas atividades em horário estendido, e também aos sábados e domingos. Isso gera – além da imposição de horários, que não é muito democrática – uma migração do consumidor local que procura realizar suas compras nas outras localidades próximas. Ou seja: evasão de dinheiro.

Com a nova lei proposta, haveria diferenciação entre os horários do comércio e da indústria. Para os estabelecimentos industriais, a abertura e fechamento permaneceria entre 6h e 19h nos dias úteis, de segunda a sábado. Nos domingos, feriados municipais, estaduais e nacionais os estabelecimentos permaneceriam fechados. A grande novidade é a previsão de horários diferentes para o comércio, dependendo da data: a abertura e fechamento dos estabelecimentos poderia ocorrer entre 7h30 e 22h nos dias úteis, de segunda à sexta, e das 8h às 18h aos sábados, domingos, feriados municipais, estaduais e nacionais. A lei antiga estabelece funcionamento entre 6h e 19h nos dias úteis, de segunda a sábado.

Se a alteração for aprovada, nos dias imediatamente antecedentes à Páscoa, ao Dia das Mães, ao Dia dos Namorados, ao Dia dos Pais e ao Dia das Crianças, os estabelecimentos poderão abrir das 7h30 às 22h nos dias úteis, de segunda a sexta, e, das 8h às 18h aos sábados.

A medida certamente é importante e leva Araras a um patamar mais atualizado diante do mercado, onde a maioria das cidades da região e Estado já atua com esses horários diferenciados. Então, a cidade procura o desenvolvimento econômico para se ajustar ao mercado moderno, porém permanece com regras ultrapassadas. Parece um retrocesso.

A lei deve também proteger o comerciante, ao dar a ele o livre arbítrio para determinar em quais horários deseja permanecer com as portas abertas. E isso ajuda também empresários e sindicatos discutirem um novo embasamento legal em relação a estes horários diferenciados. Por exemplo: a partir de 2013, em Araras, por determinação do Sindicato dos Empregados no Comércio de Araras e Sindicato do Comércio Varejista de Gêneros Alimentícios do Estado de São Paulo, os supermercados estão proibidos de abrir em determinados feriados – como o de Corpus Christi. O fato ocorreu, mesmo sob protesto e questionamento de ararenses e proprietários de estabelecimentos.

E a questão é simples: funcionar ou não em horário diferenciado deve ficar a critério dos próprios estabelecimentos e de seus funcionários – que devem ter seus direitos trabalhistas preservados dentro da lei, e receber horas extras, adicional noturno, etc – conforme a carga horária trabalhada e previamente combinada… E não permanecer sob a tutela de uma legislação desatualizada ou de interesse de terceiros.