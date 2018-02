Médicos avaliam se meninas eletrocutadas precisam de enxerto de pele

Era um domingo de sol e calor, tranquilo e de brincadeira, para Elloany Eduarda Cachoeira e Amanda Vitória Lima da Silva. As garotas de...

Compartilhe em suas redes sociais!

Era um domingo de sol e calor, tranquilo e de brincadeira, para Elloany Eduarda Cachoeira e Amanda Vitória Lima da Silva. As garotas de sete anos, estavam sentadas na caçada, comendo pipoca, na rua Gaivota, no Narciso Gomes, quando um fio de alta tensão despencou do poste e as atingiu. O estado de saúde de ambas é estável, e as duas não correm risco de morte, mas seguem internadas na UTQ (Unidade de Tratamento de Queimaduras) da Santa Casa de Limeira.

De acordo com a avó de Elloany, Carla Tavares, nesta quinta-feira (8) as meninas passarão por um procedimento para saber se precisarão de enxerto de pele devido a gravidade das queimaduras. “Elas estão bem e nós estamos em oração e confiantes em Deus”, desabafou.

No domingo, um vizinho ouviu gritos e agiu rápido. Com uma cadeira, conseguiu afastar o fio e evitou o pior, a morte, e aplicou os primeiros socorros até a chegada das equipes do Samu e Corpo dos Bombeiros.

“Uma cena horrível. Elas estavam desacordadas no chão, uma do ladinho da outra”, contou Carla.

De acordo com a Santa Casa de Limeira as garotas tiveram ferimentos graves nos braços, costas e nádegas. Uma teve 12% do corpo queimado e a outra 15% devido às descargas elétricas.

A mãe de Amanda, Flávia Lígia Lima de Souza, contou que “o vizinho fez respiração boca-a-boca e massagem no coraçãozinho delas. Foi um milagre de Deus”.

Flávia contou, ainda, o drama vivido pelas garotas e famílias. “As ver gritando e chorando de dor foi horrível”, desabafou.

Investigações

A Polícia Civil de Araras está investigando o caso. Já a Elektro, distribuidora de energia responsável pela rede elétrica, informou que “lamenta o acidente e que está apurando os motivos que provocaram o rompimento do cabo” e, ainda, que “a situação de falta de energia no local já foi normalizada”.

Proibida a reprodução do conteúdo em qualquer meio de comunicação, eletrônico ou impresso sem autorização da Tribuna