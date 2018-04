Médico peruano é preso em Cuiabá; ordem de prisão foi expedida em Araras

Um médico peruano procurado pela Justiça acusado de abusar de pacientes foi preso na última quinta-feira (26) no Hospital Municipal de Colniza, a 1.065...

Um médico peruano procurado pela Justiça acusado de abusar de pacientes foi preso na última quinta-feira (26) no Hospital Municipal de Colniza, a 1.065 km de Cuiabá.

Conforme a Polícia Civil do Mato Grosso, Homero Reynaldo Ordonez Ramos, de 53 anos, foi condenado pelos crimes que aconteceram em outro local, no estado de Rondônia.

O médico foi encontrado no hospital depois que a polícia recebeu uma denúncia sobre sua localização. A informação era que um médico atendia no local, prestando serviços clínicos. Além disso os policiais foram informados de que ele tinha um mandado de prisão em aberto, decretado pela Justiça de Araras. Ele foi condenado a cumprir seis anos de prisão.

Conforme a acusação as vítimas eram abusadas enquanto estavas sedadas. Os abusos ocorreram na cidade de Buritis, em Rondônia. Porém, depois desses crimes o médico começou a morar em Araras. Por isso a prisão dele acabou decretada pelo juiz criminal de Araras Rafael Pavan de Moraes Filgueira, da comarca local – ele passou a partir dali a ser considerado foragido pela Justiça.

O juiz de Araras ainda decretou a suspensão do exercício médico do acusado.

Conforme a Polícia Civil do Mato Grosso, ele prestava serviços no hospital municipal e em um hospital particular e morava naquela cidade há duas semanas.