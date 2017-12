Médico do Samu de Araras morre em acidente de carro

O médico do Samu de Araras e pediatra na UPA Elisa Sbrissa Franchozza, Cristiano Panza, morreu na noite desta quinta-feira (14), após se envolver...

O médico do Samu de Araras e pediatra na UPA Elisa Sbrissa Franchozza, Cristiano Panza, morreu na noite desta quinta-feira (14), após se envolver em um acidente na Rodovia SP-191 (Wilson Finardi), no sentido Araras-Conchal.

Após a colisão na traseira de um caminhão, houve uma explosão e não foi possível resgatar o pediatra que teria ficado preso entre as ferragens e acabou morrendo carbonizado. Muitas pessoas já estão deixando manifestação de pesares nas redes sociais, e na página do médico no Facebook.