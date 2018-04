Medicina traz jovens para viver e estudar em Araras

Graduação oferecida pela São Leopoldo Mandic tem 55 vagas da 1ª turma preenchidas, contando com 6 bolsistas e, por ora, só uma aluna da...

Graduação oferecida pela São Leopoldo Mandic tem 55 vagas da 1ª turma preenchidas, contando com 6 bolsistas e, por ora, só uma aluna da própria cidade

A vocação universitária de Araras, iniciada há décadas pela Fundação Hermínio Ometto – Uniararas, pela Ufscar (Universidade Federal de São Carlos) e pelo Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson – Unar, começa a se fortalecer com uma graduação que já passa a atrair ainda mais jovens de outras partes do Estado e do País para viver e estudar no município: o curso de Medicina, oferecido desde agosto pelas Faculdades São Leopoldo Mandic.

Instalado em um prédio que já foi um anexo da Unar, no Jardim Cândida, o curso tem preenchidas todas as 55 vagas e conta, segundo a instituição, com seis bolsistas e, por enquanto, uma só aluna de Araras. O restante veio de cidades da região ou mesmo da capital paulista e até de outros estados.

Os bolsistas, segundo a SL Mandic, passaram por processo seletivo com critérios da própria instituição e cursam medicina com 100% de bolsa, mais auxílios moradia e alimentação, dentro do programa da instituição denominado “Superbolsa SL Mandic”.

Com duração de seis anos, o curso foi instalado no ano passado após longa batalha da Prefeitura, que encabeçou a participação de Araras num edital do MEC (Ministério da Educação) no programa federal Mais Médicos, para ampliar a oferta de formação de médicos para o país. A concessão de bolsas era, inclusive, uma das regras do edital.

Centenas de cidades participaram, mas pouco mais de 30 foram contempladas e destas, nem todas estão com os cursos em efetivo funcionamento. O processo começou ainda em 2013, quando o prefeito de Araras era Nelson Brambilla – médico e, ele próprio, um entusiasta do projeto. E só foi concluído com a autorização para instalação da graduação em 2017, quando estiveram em Brasília o secretário de Saúde e vice-prefeito da atual gestão, o também médico Luiz Emílio Salomé.

Desde o início do curso os alunos frequentam hospitais e unidades básicas de saúde, e também a Santa Casa/Hospital São Luiz. Eles acompanham atendimentos com toda a equipe de saúde, agentes comunitários, enfermeiros e médicos. Fazem contato com pacientes, acompanham diversos setores, desde o registro de pacientes, setor de prontuários até análise de territórios e atendimentos domiciliares e em consultórios.

Essa interação avança, segundo a SL Mandic, com o correr dos semestres de graduação. “A complexidade da participação do aluno aumenta de acordo com o avanço do curso, sempre acompanhado de professor responsável”, diz a instituição.

Corpo docente, laboratórios e equipamentos

Segundo a SL Mandic, são 30 professores lecionando atualmente no curso de Medicina, além de docentes convidados. Entre os professores regulares, estão ararenses ou profissionais que já atuavam e têm vínculo com Araras, como Liliane Campagna, especialista em Clínica Médica; Valéria Dulce Cressoni, especialista em Pediatria; José Eduardo Scabora, doutor em Ciências Médicas; Pedro Dirceu Ortolani Júnior, mestre em Ciências Médicas; Rodrigo Dias da Costa, especialista em Cirurgia/Trauma.

No prédio que alugou da Unar, a SL Mandic instalou para o curso os laboratórios de Anatomia Tradicional (Ciências Morfológicas), Laboratório de Habilidades Médicas e Técnica Cirúrgica, Laboratório de Ciências Fisiológicas, Bioquímica e Histologia.

A instituição disponibilizou, ainda, uma biblioteca completa, com acervos físico e digital. Ainda conforme a instituição, os alunos não precisam comprar livros. Já entre os equipamentos, estão os de simulação de habilidades, robôs para treinamento, simulador virtual de anatomia 3D e microscópios.

A estrutura deverá ser reforçada ao longo dos próximos semestres, conforme a SL Mandic. “A expansão da estrutura física ocorrerá conforme o curso avança na sua formação, lembrando que, ao final de seis anos, teremos seis turmas concomitantes estudando na instituição”.

Vivendo e estudando em Araras

Em se confirmando a previsão, Araras deverá receber um contingente considerável de estudantes “de fora” – serão, em seis anos, até 330 graduandos vinculados ao curso, boa parte residindo na cidade, para facilitar a logística e os estudos.

Já é o caso, por exemplo, da estudante Amarylis Gardin Nicolau, de 24 anos. Ela veio de São Paulo para cursar medicina em Araras. “Minha família decidiu alugar um apartamento no Flat Lagoa Serena, pois lá já tem limpeza e alimentação. Por conta disso, não fico sozinha, tenho manutenção 24 horas e o apartamento é todo mobiliado”, argumenta ela.

Amarylis diz estar “amando o curso”. Ela afirma que se sente representada pela visão da faculdade. “Fora que a forma como eles pretendem formar médicos generalistas do futuro é, sem dúvida, uma das melhores para atender as necessidades da população brasileira”, diz ela, que por enquanto, pretende avançar para especialidades de Gastroenterologia e Paliativos.

Outra que decidiu morar em Araras para cursar Medicina foi Gabriela Peres Siqueira, de 19 anos. Ela é de Araraquara, mas, resolveu alugar um apartamento, onde reside. “No começo foi tudo muito novo e um pouco difícil, em vários aspectos, mas hoje estou feliz com o curso que escolhi. Por ser integral, é cansativo, porém, todo esforço vale a pena”, diz ela, que ainda não se decidiu pela área médica em que atuará. “São muitas, mas a cardiologia é uma das que me chama mais a atenção”, diz.

A única aluna de Araras por hora no curso é Luíza Carminatti, de 18 anos. Para ela, cursar Medicina na própria cidade tem suas vantagens. “É um curso que demanda muito nosso tempo. Morar em casa faz com que eu não tenha que me preocupar com certas coisas. Também gosto de ver como a população ficou animada com a chegada da faculdade de Medicina e como isso é bom para a cidade em geral”, diz ela, que afirma se identificar muito com a graduação. “São diversas matérias com conteúdos interessantes. Fico muito animada com o que aprendemos nas aulas e principalmente no hospital, o contato já cedo com os pacientes faz toda a diferença”, afirma ela, que ainda pensa em que área vai se especializar. “Me interesso muito pela área cirúrgica”, pontua.

O curso de Medicina da SL Mandic tem mensalidade no valor de R$ 11.870,00 válido até o final do primeiro semestre deste ano, quando serão aplicados reajustes previstos em contrato. O vestibular para ingresso na instituição é anual, e o próximo ocorre em 10 de junho de 2018 e detalhes sobre o processo podem ser obtidos no site www.slmandicararas.edu.br.