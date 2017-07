MEC deve credenciar Medicina em Araras na semana que vem

O Ministério da Educação deve realizar na semana que vem o ato de credenciamento do Curso de Medicina que será aberto em Araras. Conforme...

O Ministério da Educação deve realizar na semana que vem o ato de credenciamento do Curso de Medicina que será aberto em Araras. Conforme Tribuna apurou, inicialmente o ministro da Educação, Mendonça Filho, havia marcado para hoje (25) o ato de credenciamento do curso. Agora o MEC (Ministério da Educação) transferiu para a próxima terça-feira (1º de agosto) o “1º Ato de credenciamento dos Cursos de Medicina”, que inclui Araras e outras cidades.

Oficialmente o local e data para o evento ainda não foram definidos. O ato que seria realizado hoje ocorreria no edifício sede do MEC. Essa deve ser a última formalidade necessária para abertura do curso de Medicina em Araras. Ou seja, com o credenciamento finalmente o curso estaria liberado para funcionar plenamente.

Além de Araras, o curso será credenciado nesta etapa também para outras cinco cidades paulistas: Rio Claro, Mauá, Osasco, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Além desses municípios outras cinco cidades dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro devem ter seus cursos credenciados. Após esse credenciamento, finalmente as instituições de ensino poderão iniciar seus vestibulares para o início das aulas.

Em Araras o Curso de Medicina será ofertado pela Faculdade São Leopoldo Mandic, de Campinas, que está autorizada a ofertar inicialmente 55 vagas. A instituição já realizou na cidade investimentos em seu novo campus, localizado na Avenida Dona Renata – em prédio anexo à Unar (Centro Universitário Dr. Edmundo Ulson).

Conforme Tribuna apurou, o ex-prefeito Nelson Brambilla (PT), cujo governo conseguiu a implantação do curso na cidade, foi convidado à cerimônia de credenciamento e pode ser um dos participantes do evento em Brasília/DF. O atual governo municipal também deve enviar um representante à capital federal na semana que vem para participar do ato do MEC.

Na prática o credenciamento do Curso de Medicina é a última etapa antes que a São Leopoldo Mandic (e dezenas de instituições de ensino que vão ofertar os cursos nas cidades a serem credenciadas) possa realizar seu vestibular para Medicina. A Mandic não se pronuncia sobre seu vestibular justamente poque ainda não encerraram-se as etapas de credenciamento no MEC.

Até por isso nenhuma instituição de ensino pelo país anunciou datas para seleção de seus novos alunos de medicina. Oficialmente ainda não há uma previsão para quando será realizado o processo seletivo – que pode acontecer no 2º semestre de 2017 ou apenas no 1º semestre de 2018. A situação enfrentada em Araras – em que a instituição responsável pelo curso ainda não pode ofertar a graduação – também é vista nas demais cidades que aguardam o credenciamento junto ao MEC.

A chamada pública para implantação do curso ocorreu em 2014 pelo edital 6/2014. A previsão do MEC é ofertar mais de 2.300 vagas para formação de médicos em quase 40 cidades brasileiras que não contavam com cursos nessa área.