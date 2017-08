MEC autoriza cursos de Medicina, entre eles o de Araras

Agora é oficial. Depois de uma longa novela burocrática e jurídica que durou praticamente quatro anos, agora o curso de Medicina em...

Compartilhe em suas redes sociais!

Agora é oficial. Depois de uma longa novela burocrática e jurídica que durou praticamente quatro anos, agora o curso de Medicina em Araras está oficialmente credenciado pelo MEC (Ministério da Educação).

Com essa definição, a Faculdade São Leopoldo Mandic, mantenedora do curso em Araras, confirmou que seu curso terá início neste mês de agosto, oferecendo 55 vagas, sendo 6 para bolsistas 100%. As inscrições devem ser feitas até dia 9, e o vestibular está agendado para dia 12. O início das aulas está previsto para dia 21 de agosto, em um dos prédios da Unar, paralelo à Rodovia Anhanguera, no Jardim Cândida.

O MEC realizou na última terça-feira (1), em Brasília/DF, a solenidade de credenciamento de 11 novos cursos de Medicina em todo o Brasil, entre eles o de Araras. Só no Estado de São Paulo são seis novos cursos. Esse credenciamento faz parte do programa Mais Médicos no Brasil.

Representando a Prefeitura de Araras esteve presente no evento o secretário municipal de Saúde, Luiz Emílio Salomé. O ex-prefeito de Araras Nelson Brambilla (2009/2016), idealizador em trazer para Araras esse curso de Medicina, também esteve presente na solenidade.

“Esse é um momento importante para 11 municípios brasileiros que aguardam desde 2013 o desenrolar desse processo público, e terão oportunidade a partir do ato homologado hoje (terça-feira), de recepcionar alunos em seus cursos de medicina”, destacou o ministro da Educação, Mendonça Filho. A assinatura foi feita na presença do presidente Michel Temer, do ministro da Saúde, Ricardo Barros, e do ministro-chefe da Casa Civil, Eliseu Padilha.

O Programa Mais Médicos tem como objetivo possibilitar formação médica priorizando os municípios e regiões com necessidade de médicos e escassez em vagas de Medicina. Desde 2014, o governo federal autorizou a abertura de 36 novos cursos em 11 estados brasileiros, mas neste primeiro momento, somente 11 cursos foram homologados.

“Recebemos a visita dos técnicos do MEC em abril deste ano e, após inspeção rigorosa das instalações e documentações, conseguimos a liberação e credenciamento para o tão sonhado curso de medicina em nossa cidade”, comentou o secretário de Saúde, Luiz Emílio Salomé.

“A Faculdade São Leopoldo Mandic Araras seguirá os mesmos padrões de qualidade e tecnologia da nossa primeira Faculdade de Medicina, em Campinas – São Paulo. Estamos muito felizes em podermos expandir os nossos conhecimentos e auxiliar com excelência na formação desses novos alunos”, comentou José Luiz Junqueira, presidente da mantenedora da Mandic.

“O Dr. Junqueira (reitor da Mandic) me disse em Brasília que fará a manutenção de moradias e alimentação gratuitos para esses alunos bolsistas durante todo o curso”, comentou Brambilla.

Além de Araras, o Estado de São Paulo teve os cursos credenciados em Rio Claro, Mauá, Osasco, Guarulhos e São Bernardo do Campo. Além desses municípios, outras cinco cidades dos estados do Paraná, Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro tiveram seus cursos credenciados. As regiões Centro-Oeste, Norte e Nordeste serão contempladas no próximo edital do MEC.

Vestibular está agendado para 12 de agosto

A São Leopoldo Mandic foi a mais rápida e já preparou o início das aulas para o segundo semestre deste ano. Estava aguardando somente a homologação por parte do MEC. Enquanto isso não ocorria, a mantenedora alugou um imóvel da Unar no Jardim Cândida (campus 2), equipou o prédio e deixou sua equipe de professores preparados para o início imediato do curso.

As datas também já foram definidas. Inscrições até dia 9 de agosto pelo site (www.slmandicararas.com.br), vestibular no dia 12 e início das aulas no dia 21. A taxa de inscrição é de R$ 250,00 para candidatos que não concorrem à bolsa de estudos, e R$ 100,00 para aqueles que concorrem à Super Bolsa SLMANDIC Araras. O valor do curso não foi divulgado oficialmente, mas deve girar em torno do já cobrado pela Mandic de Campinas, entre R$ 11 mil e R$ 12 mil.

Serão 6 bolsas de 100% destinadas a alunos de baixa renda, além de moradia e alimentação durante os seis anos de curso. Para participar do Programa de Bolsas, o candidato deve inscrever-se no vestibular, na área destinada a bolsistas e, posteriormente comprovar que possui renda familiar mensal de 1,5 salários mínimos per capita.

A prova do vestibular deverá ser realizada em um período de até 5 horas (veja edital completo na página 4A da Tribuna impressa desta quinta-feira).

Os 11 novos cursos de Medicina

Araras/SP – São Leopoldo Mandic : 55 vagas

Guarulhos – Nove de Julho: 100 vagas

Mauá/SP – Uninove: 50 vagas

Osasco/SP – Uninove: 70 vagas

Rio Claro/SP – Claretiano: 55 vagas

São Bernardo do Campo/SP – Uninove: 100 vagas

Campo Mourão/PR – Integrado Campo Mourão: 50 vagas

Pato Branco/PR – Fadep: 50 vagas

Angra dos Reis/RJ – Estácio de Sá-Unesa: 55 vagas

Novo Hamburgo/RS – Feevale: 60 vagas

São Leopoldo/RS – Unisinos: 65 vagas