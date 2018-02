A bela morena estampa esta capa especial de Carnaval. Ela veste look da Visual Modas By Ciça Cabrine. Um tubinho de glitter e...

A bela morena estampa esta capa especial de Carnaval. Ela veste look da Visual Modas By Ciça Cabrine. Um tubinho de glitter e os acessórios mais badalados pelas blogueiras – que são os brincos com pétalas de flores – must deste ano. Make de Andrea Trantivain. Hair do salão Donna Bella Beleza e Saúde. Foto do Fokka.