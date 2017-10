Maurício Louzada é palestrante deste ano do Encontro Empresarial

A Acia ( Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras) promove seu 22º Encontro Empresarial, com o tema “DNA Vencedor”, no dia 27 de...

Compartilhe em suas redes sociais!

A Acia ( Associação Comercial, Industrial e Agrícola de Araras) promove seu 22º Encontro Empresarial, com o tema “DNA Vencedor”, no dia 27 de outubro de 2017, às 20h na Associação Atlética Ararense.

O palestrante deste ano é Maurício Louzada que receberá o público no salão social da Associação e logo após será servido um coquetel aos presentes.

A Acia promete ser uma palestra envolvente, com uma narrativa dinâmica e interativa, misturando lógica com intuição, sorrisos com lágrimas e que deixará uma mensagem forte e autêntica que jamais será esquecida pelos participantes.

Maurício Louzada é um dos cinco palestrantes mais lembrados do Brasil, ministra palestras desde 1998 , foi professor do Senac-SP por 15 anos, formado em “Professional coach” pela Bridgestone AC (Londres), ministra cursos, palestras e treinamentos em empresas e universidades no Brasil e diversos outros países. É também um dos palestrantes com maior índice de recontratação entre empresas.

Recebeu o título “Palestrante do Ano” em 2007, 2008 e 2009 pelo instituto Pró-Treinare, cuja avaliação se baseia no índice de satisfação das empresas contratantes. Em 2010 recebeu o título “Top of Business” na categoria Palestrante. Por quatro vezes foi premiado com o maior reconhecimento da América Latina na área de treinamentos: o “Latin American Quality Awards” (2010 – Santa Marta na Colômbia, 2012 – Lima no Peru, 2013 na Cidade do Panamá e 2015 em Santiago- Chile). Em 2014 recebeu o título “Palestrante do Ano” pelo Latin American Quality Institute. Speaker do TEDx. Suas palestras já foram vistas por mais de 1 milhão e meio de pessoas em 12 países. Mais informações pelo telefone 3543-7212.