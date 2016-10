Mau cheiro persistente no Córrego da Mariquinha

Antigo problema que afeta o Córrego da Mariquinha desperta a curiosidade dos moradores do Jardim São João, zona norte, principalmente os da Rua São...

Antigo problema que afeta o Córrego da Mariquinha desperta a curiosidade dos moradores do Jardim São João, zona norte, principalmente os da Rua São Carlos e da Rua Sorocaba. O mau cheiro que, vez outra, é sentido na região ainda continua apesar das obras concluídas pelo Saema (Serviço de Água, Esgoto e Meio Ambiente), em 2015.

O cheiro de esgoto que afeta as águas é resultado de diversos fatores, mas um deles se deve aos imóveis que foram construídos na margem e os muros e paredes saem no leito do córrego. O bairro cresceu a partir dos anos 1980 e, naquela época, o Brasil não tinha legislação ambiental rígida como a atual e que obriga recuo de 100 metros ou mais de um córrego, rio, lago e represas.

Como herança da falta de planejamento urbano, o esgoto de alguns imóveis vaza diretamente para o córrego. Por diversas vezes, o Saema explicou que alguns imóveis estão acima do nível da rua e no nível do leito do córrego, que facilita que o sistema de esgoto seja encaminhado diretamente para o córrego e não para o sistema que está na rua – que seria correto.

A situação foi comum durante décadas e depois de dois grandes vazamentos, registrados entre 2014 e 2015, o Saema realizou ampla obra e instalou um emissário de esgotos na Rua São Carlos. De acordo com alguns moradores ouvidos pela Tribuna, depois da intervenção a situação melhorou, mas ainda assim o cheiro forte aparece – não com tanta freqüência como antigamente.

Felipe Beloto, presidente do Saema, confirma a situação e afirma que a solução total para o problema ainda pode demorar um pouco, principalmente por conta do histórico da construção das casas.

“Antes da obra que o Saema realizou no ano passado as intervenções eram provisórias e não solucionavam o problema. Mesmo com o novo emissário, ainda será preciso ligar a rede de esgoto das casas no sistema que foi instalado na Rua São Carlos”, disse.

Beloto pondera que cada caso é acompanhado conforme a necessidade de cada morador, mas garante que a fiscalização da autarquia é feita. Ele cita que o problema mais significativo se deve ao nível de alguns terrenos, que facilitam a emissão do esgoto para o córrego e não para o sistema.