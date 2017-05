Matança de gatos no Cemitério é denunciada na polícia

Ao menos seis gatos foram mortos à pauladas ou envenenados nos últimos seis meses no interior do Cemitério Municipal, conforme registro de boletim de...

Ao menos seis gatos foram mortos à pauladas ou envenenados nos últimos seis meses no interior do Cemitério Municipal, conforme registro de boletim de ocorrência feito pelo radialista Fredo Júnior. A matança deve ser investigada pela Polícia Civil e o caso será acompanhado pelo Departamento Municipal de Meio Ambiente.

Para Tribuna, Fredo disse que média de 40 gatos vivem atualmente no Cemitério Municipal e todos são tratados e alimentados por munícipes que frequentam o local. Ele fala que mortes sempre ocorreram, mas muito esporádicas, porém a alta matança ocorrida nos últimos seis meses chama atenção.

“Os gatos aparecem mortos geralmente do lado esquerdo da avenida principal do interior do Cemitério. No começo se cogitou envenenamento, mas há sinais de agressões”, relata. O último animal apareceu morto na semana passada e tinha perfuração em seu corpo e que pode ter sido feita por um espeto, pedaço de pau ou até chutes. Apenas com laudo veterinário será possível identificar o motivo da morte.

Ainda de acordo com o radialista, outros gatos foram mortos nos últimos seis meses, que motivou o registro do boletim de ocorrência na Delegacia do Município para que seja investigado. “Infelizmente, algumas pessoas abandonam os gatos dentro do Cemitério, mas nada justifica a matança registrada atualmente. É preciso investigar para que se identifique os responsáveis, pois a matança é crime”, afirma.

Além dos indícios de que alguns gatos tenham sido agradidos até a morte, não se descarta o uso dos animais em rituais religiosos devido à perfuração no corpo de alguns que foram encontradas. Porém, sem investigação da polícia não existe possibilidade de indicar os reais motivos.

O caso ganhou repercussão na semana passada, tanto que será acompanhado pelo Departamento de Meio Ambiente, órgão ligado à Secretaria Municipal de Serviços Públicos, Urbanos e Rurais da Prefeitura. A diretora do Meio Ambiente Raque Metzner confirma que acompanha cada caso.

“Maus tratos e matança de animais são crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais e serão acompanhados pelo Meio Ambiente até que os responsáveis sejam identificados. É importante que munícipes também registrem boletins de ocorrência na Delegacia, seja em casos próximos ao Cemitério ou em outros bairros, para que as mortes sejam investigadas pela Polícia Civil”, orienta.

Por fim, a diretora do Meio Ambiente disse que vai conversar com funcionários que trabalham no Cemitério Municipal para que estes fiquem atentos à possíveis presença de pessoas suspeitas ou de mais mortes que possam ocorrer.